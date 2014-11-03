خطة مالية بأوقاف القليوبية لإحلال وتجديد 14 مسجداً

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، عن وضع خطة لإحلال وتجديد 14 مسجدا على مستوى المحافظة، نصفها بنظام الإشهار العام بالوزارة، والنصف الآخر بالنظام المحلي بالمحافظات خلال العام المالى 2014 – 2015، حتى تكون مناسبة لأداء الفرائض والعبادات والدروس الدينية.

وقال الشيخ صبري دويدار وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية، إن الإشهار العام يكون للمساجد التي تتخطى تكلفتها 400 ألف جنية وتتولى الوزارة مسئوليتها وطرحها على الشركات والمقاولين من خلال مناقصة عامة، أما الإشهار المحلى فيكون للمساجد التي تتكلف أقل من هذا المبلغ ويسند امر الاحلال والتجديد للمديريات .