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القنصل الأمريكي بالإسكندرية: ندعم مصر ضد الإرهاب..ولن نتدخل في انتخابات البرلمان

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القنصل الأمريكي بالإسكندرية: ندعم مصر ضد الإرهاب..ولن نتدخل في انتخابات البرلمان القنصل الأمريكي بالإسكندرية: ندعم مصر ضد الإرهاب..ولن نتدخل في انتخابات البرلمان

أوباما

قال ستيفن كيفن -القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية-، إن بلاده تدعم فى حربها ضد الإرهاب ومستعدة لتقديم الدعم للنهوض بالاقتصاد وكشف عن قيام مكتب التمثيل التجارى بالتحضير لمؤتمر كبير يحضره رجال الأعمال لبحث هذا الشأن.

وأضاف كيفن إن السبب الرئيسى لتواجده بمصر هو تبادل الثقافات وتوفير سبل الحوار وإعطاء رؤية صحيحة عن الولايات المتحدة بصفته مواطناً أمريكياً، فضلاً عن كونه موظفا دبلوماسيا بالحكومة الأمريكية،  جاء ذلك خلال لقاء التعارف مع تلصحفيين الإسكندرية مساء اليوم.

وأكد القنصل العام ان اﻻمريكية لم تصرح بأن ثورة 30 يونيو هى انقلاب، وان التعامل مع محمد مرسى كان من منطلق انه رئيسا منتخبا بإرادة شعبية و بموجب الاتفاقيات الدولية كان لابد من التعامل معه، بغض النظر عن التيار الذى يمثله مشيراً إلى أن دوره الأساسى من خلال عمله الدبلوماسى هو جمع المعلومات من الرأى العام والمواطنين ونقلها إلى الحكومة الأمريكية بما يعزز القرارات التى يمكن اتخاذها.

وأوضح ستيفن “نحن نتعامل مع المتغيرات طبقاً للمستجدات التى آل اليها الشعب المصرى، ويجب علينا احترام إرادة الشعب المصرى فى اختيار رئيس جديد ويتم التعامل معه وفقاً للأعراف والمراسم الدولية، ومقابلة باراك أوباما للرئيس السيسى دليل على اعتراف الحكومة الأمريكية بذلك.

وأشار “ستيفن” الى انه التقى بعدد من ممثلى التيار السلفى و أن مهمته أثناء التواجد فى منصبه هو التحدث إلى كافة الأطياف والتيارات المختلفة منهم التيار السلفى بغض النظر عن رؤاهم ومعتقداتهم ، نافيا عزم بلاده دعم اى تيار سياسى فى الانتخابات المقبلة لانها ارادة مصرية خالصة.

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