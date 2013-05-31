"ديزني" تطرح مقدمة إعلانية جديدة لفيلم Planes

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 31-05-2013 15:00

طرحت شركة "ديزني" لأفلام الرسوم المتحركة، مقدمة إعلانية جديدة، لفيلمها القادم Planes، الذي يدور في إطار من الفانتازيا والفكاهة، حول مجموعة من الطائرات التي تحيا حياتها الخاصة.

وتحكي قصة الفيلم عن الطائرة "داستي"، إحدى طائرات رش المحاصيل الزراعية، والتي تحلم بالدخول في منافسة داخل سباق جوي شهير، إلا أن "داستي" تعاني من فوبيا المرتفعات، وتظل في كفاح ضد مخاوفها حتى تشارك في السابق وتحقق حلمها.

يلعب البطولة الصوتية في الفيلم كل من النجم فال كيلمر، تيري هاتشر، دان كوك، براد جاريت، ومن إخراج كلاي هال، ومن المتوقع عرض الفيلم في التاسع من أغسطس المقبل.