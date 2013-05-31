أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"ديزني" تطرح مقدمة إعلانية جديدة لفيلم Planes

Google+ Print
"ديزني" تطرح مقدمة إعلانية جديدة لفيلم Planes "ديزني" تطرح مقدمة إعلانية جديدة لفيلم Planes

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 31-05-2013 15:00

طرحت شركة "ديزني" لأفلام الرسوم المتحركة، مقدمة إعلانية جديدة، لفيلمها القادم Planes، الذي يدور في إطار من الفانتازيا والفكاهة، حول مجموعة من الطائرات التي تحيا حياتها الخاصة.

وتحكي قصة الفيلم عن الطائرة "داستي"، إحدى طائرات رش المحاصيل الزراعية، والتي تحلم بالدخول في منافسة داخل سباق جوي شهير، إلا أن "داستي" تعاني من فوبيا المرتفعات، وتظل في كفاح ضد مخاوفها حتى تشارك في السابق وتحقق حلمها.

يلعب البطولة الصوتية في الفيلم كل من النجم فال كيلمر، تيري هاتشر، دان كوك، براد جاريت، ومن إخراج كلاي هال، ومن المتوقع عرض الفيلم في التاسع من أغسطس المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً