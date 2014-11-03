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مرور السويس يستقبل ضباط الفرقة الرابعة بالجيش الثالث الميدانى

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مرور السويس يستقبل ضباط الفرقة الرابعة بالجيش الثالث الميدانى مرور السويس يستقبل ضباط الفرقة الرابعة بالجيش الثالث الميدانى

مرور السويس يستقبل ضباط الفرقة الرابعة بالجيش الثالث الميدانى

نظمت إدارة مرور السويس عرض لمهام المرور وإدارة الازمات باستخدام الأجهزة الحديثة بحضور ضباط الفرقة الرابعة مدرعات بالجيش الثالث الميدانى.

واستقبل العميد محمد الدفراوى قائد مرور السويس ضباط الفرقة الرابعة، وقدم شرحا وافيا لعمل رجال المرور ودورهم فى تسهيل الحركة المرورية فى الشوارع وكيفية استخدام أحدث الأجهزه للكشف عن السيارات المبلغ بسرقتها.

كما عرض العميد الدفراوى ما تم انجازه حيث تم تركيب كاميرات حديثة لضبط المخالفات فى معظم شوارع وميادين المحافظة وعلى الطرق السريعة للحد من السرعات الجنونية
> ويأتى هذا اللقاء من ضمن عدة لقاءات تقوم بها مديرية الأمن بإشراف اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لامن السويس، بالتنسيق مع القوات المسلحه، لتعزيز روح التعاون والموده بين رجال الشرطة ورجال الجيش الثالث الميدانى.

 

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