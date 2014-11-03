مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر اصطدامهم بسيارة بالمنيا

لقي شابان مصرعهما وأصيب إثنان آخرين أحدهما طفل إثر إصطدام سيارة بهم بالطريق الزراعي “مصر – أسيوط” أمام قرية اتليدم التابعة لمركز ابوقرقاص، تم نقل الجثتين والمصابين إلي مستشفي الفكرية المركزي.

> تلقى اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطارًا من المقدم سعد عباس نائب مامور مركز شرطهة ابوقرقاص يفيد بمصرع وإصابه 4 أشخاص أمام قرية اتليدم في حادث سيارة وعلي الفور انتقل الي موقع الحادث الرائد علاء جلال رئيس مباحث ابوقرقاص حيث تبين إن الحادث وقع عندما كانت السياره رقم 15153 ملاكي المنيا قيادة احمد فرغلي عبد الحميد عوني (25 سنه مندوب باحدي شركات الأدوية) في إتجاهها من المنيا إلي ملوي وأمام قريه اتليدم انحرفت السياره علي الطريق الترابي واصطدمت بأربعه أشخاص كانوا يجلسون أمام منازلهم علي جانب الطريق، مما أسفر عن مصرع اثنين في الحال وهما حماده ربيع فولي (20 سنه) وعمر محمد توفيق (17 سنه) وإصابه إثنين آخرين وهما احمد طه الفولي (23 سنه) وبلال راضي محمد (طفل 3 سنوات) وفي اقواله امام سلطات الامن، قرر قائد السيارة، انه فوجئ بالمجني عليهم يعبرون الطريق ولم يتمكن من تفاديهم واختلال عجله القياده بيده مما تسبب في وقوع الحادث.

تم تحرير المحضر رقم 23928 جنح مركز شرطه ابوقرقاص، واحاله المتهم إلي النيابة لمباشرة التحقيقات.