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مصدر أمني ينفى قيام عدد من طلاب الإخوان بإشعال النيران فى كلية زراعة الأزهر

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مصدر أمني ينفى قيام عدد من طلاب الإخوان بإشعال النيران فى كلية زراعة الأزهر مصدر أمني ينفى قيام عدد من طلاب الإخوان بإشعال النيران فى كلية زراعة الأزهر

اشتباكات جامعة الأزهر- أرشيفية

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، ما تردد عن قيام عدد من الطلبة المثيرين للشغب بإشعال النيران فى أحد مباني كلية الزراعة بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

وأوضح المصدرالأمني فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – أن حوالى 60 طالبا قد تجمعوا أمام مبنى كلية الزراعة بجامعة الأزهر بمدينة نصر، مرددين العديد من الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أنه فور دخول قوات الأمن لتفريقهم، فروا جميعا.

وأكد المصدر الأمني أن كل ما تم تداوله فى بعض المواقع حول قيام عدد من الطلبة المثيرين للشغب باشعال النيران فى حديقة كلية الزراعة بجامعة الأزهر ليس له أي من الصحة.

أ ش أ

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