وزير الدفاع الفرنسي يبحث مع نظيره الاسترالي مكافحة تنظيم داعش

بحث وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان مع نظيره الأسترالي ديفيد جونستون تطورات الأوضاع في إفريقيا والشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب الدولي.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها اليوم “الاثنين” أن الوزيرين جددوا التزامهم بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

كما وقع الوزيران على اتفاق تقني يحدد شروط تزويد طائرات الرفال الفرنسية بالوقود بواسطة طائرات “إير باص” تابعة لسلاح الطيران الملكي الأسترالي، فضلا عن بحث اتفاق أخر يحدد شروط الدعم اللوجيستي المشترك خلال العمليات العسكرية لا سيما وقت وقوع الكوارث و القيام بعمليات انسانية.

ورحب لودريان و وزير الدفاع الأسترالي بالتعاون الجيد بين البلدين في مجال المعدات الدفاعية مؤكدين على أهمية مواصلة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون بشأن القدرات الدفاعية وتبادل أفضل التجارب والخبرات في المجالين التقني و العملياتي.

كما شارك لودريان في إحياء ذكرى الجنود الأستراليين و النيوزلنديين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى ،و ذلك قبل ان يقوم بمنح وسام جوقة الشرف برتبة فارس الى ثلاثة من المحاربين القدامى خدموا في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.

واختتم بيان وزارة الدفاع الفرنسية بأن زيارة جون إيف لودريان التي بدأها في ال ٣١ من أكتوبر الى ٢ نوفمبر، قد ساهمت في تعزير العلاقات بين فرنسا و استراليا و تسبق الزيارة الرسمية التي من المقرر ان يقوم بها الرئيس الفرنسي يومي ١٨ و ١٩ نوفمبر الجاري لحضور قمة مجموعة العشرين.

أ ش أ