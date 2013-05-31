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بالصور| تكريم نجوم الفن والإعلام بالأكاديمية العربية بمناسبة تخريج أول دفعة إعلام

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بالصور| تكريم نجوم الفن والإعلام بالأكاديمية العربية بمناسبة تخريج أول دفعة إعلام بالصور| تكريم نجوم الفن والإعلام بالأكاديمية العربية بمناسبة تخريج أول دفعة إعلام
رانيا يوسف وباسم يوسف ويوسف الحسيني أبرز المعتذرين ودرة وسامي العدل وشذى على رأس المكرمين

كتب : مروة مرسي ونجلاء أبوالنجا الجمعة 31-05-2013 15:04

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية أمس الخميس، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، بتخريج الدفعة الأولى لأول قسم لإدارة الإعلام بمصر وشهد الحفل الذي أقيم بمسرح سيد درويش بالإسكندرية تكريم نخبة من الفنانين، واعتذر بعض النجوم مثل رانيا يوسف والإعلامي باسم يوسف ويوسف الحسيني واستمر الحفل من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء، وأعقب الحفل عشاء بأحد المطاعم الشهيرة.

ومن المكرمين، سامي العدل، والموسيقار سليم سحاب ودرة وفريال يوسف، ومحمود العسيلي وإيمان سركسيان ومنى هلا والمطربة شذى، والمؤلف وليد يوسف والمخرج شريف مندور والمخرج كريم العدل كما تم إيضا تكريم الإعلاميين إنجي عبدالله ومي حامد وانتصار دردير رئيس تحرير أخبار النجوم وأسامة منير وأحمد العسيلي، وعدد من روساء القنوات، مثل عمر زهران من نايل سينما، ووليد حسني من التحرير، والمخرج خالد شبانة من المحو.

وقد عرض بالحفل بعض مشروعات تخرج طلبة الأكاديمية من الأفلام التسجيلية، وقد أبدى المكرمون إعجابهم الشديد بمشروعات التخرج الخاصة بالطلاب والتي ظهرت بها روح الإبداع والتعبير عن الواقع بدون خوف أو قيود.

وقد حرص رئيس الأكاديمية إسماعيل عبدالغفار على الإشادة بأسر الطلاب ودعمهم لفكرة إنشاء هذا القسم وأيضا بجدية الطلاب والأساتذة في إنجاح الفكرة داخل هذه الأكاديمية العريقة.

أحيا الحفل، فرقة المايسترو سليم سحاب وقدمه المذيع أحمد فريد المدرس بكلية الفنون وبالأكاديمية، بينما أشرف عليه الأساتذة ياسر شامي وعمر عبيد المشرفين على مشروعات التخرج والعرض، وبسنت طنطاوي رئيس قسم إدارة الإعلام وأيمن رجب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا.

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