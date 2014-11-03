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ماتيرازي: زيدان لا يحتاج لرخصة تدريب

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ماتيرازي: زيدان لا يحتاج لرخصة تدريب ماتيرازي: زيدان لا يحتاج لرخصة تدريب

دافع الإيطالي ماركو ماتيرازي المدافع الفائز بكأس العالم 2006، عن الفرنسي زين الدين زيدان الذي يواجه مشاكل في تدريب مدرب فريق رديف ريال مدريد "كاستيا" بسبب عدم حصوله على رخصة مطلوبة للعمل.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عاقبت زيزو بالإيقاف لثلاثة أشهر، بسبب قيامه بتدريب رديف ريال مدريد دون الحصول على الرخصة المطلوبة.

ودافع ماتيرازي صاحب اللقطة الشهيرة مع زيدان في نهائي مونديال 2006، عندما نطحه النجم الفرنسي ليحصل على بطاقة حمراء ساهمت في فوز إيطاليا بالكأس.

وقال ماتيرازي في تصريحات لشبكة "كانال بلس": "عندما تكون بطلا للعالم مثل زيدان أو ماتيرازي وعدد آخر قليل من اللاعبين، فأنت لا تحتاج إلى دورات تدريبية لتصبح مديرا فنيا".

وأوضح "إذا كنت تمتلك مسيرة تمتد لـ25 عاما، فأنت لا تحتاج إلى شهادة".

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