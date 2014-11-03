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أتليتكو: لو عاد الزمن إلى الوراء لن نبيع دييجو كوستا

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أتليتكو: لو عاد الزمن إلى الوراء لن نبيع دييجو كوستا أتليتكو: لو عاد الزمن إلى الوراء لن نبيع دييجو كوستا

(إفي): أكد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم أن قرار الموافقة على رحيل هدافه السابق دييجو كوستا إلى تشيلسي الإنجليزي "كان متعجلا"، ولو تكرر الآن لما رحل اللاعب، مضيفا أن الجانب المالي للصفقة "لم يكن جيدا" للروخيبلانكوس.

وأكد سيريزو: "إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم. رحيله كان متعجلا لأنه جاء في لحظة ضعف، لم يعرف فيها هو أن يقول لا. لو حدث ذلك الآن، لما رحل. الجانب الاقتصادي بالنسبة لنا لم يكن جيدا بالقدر الكافي. لقد حصلنا على 50% مما تم الاتفاق عليه. كانت مسألة مادية في المقام الأول بالنسبة له".

وأشار رئيس أتليتكو، في تصريحات لإذاعة (راديو4جي)، أيضا إلى رحيل هدافين بارزين عن الفريق في المواسم الأخيرة، مثل الأرجنتيني سرخيو أجويرو والإسباني فرناندو توريس، اللذين انتقلا أيضا إلى الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "أجويرو حصل على فرصة الرحيل كمعشوق، لكنه رحل بطريقة بلهاء"، وتابع أن توريس "نضعه كثيرا في اعتبارنا لأنه يشعر وكأنه أحد جماهير أتليتكو، مثلما أكد بنفسه".

وعندما سئل عن جوائز رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي وزعت قبل أسبوع عن الموسم الماضي ولم يحصل فيها أتليتكو مدريد حامل اللقب إلا على جائزة أحسن مدرب للأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني، أبدى سيريزو امتعاضه، وذكر بأن فريقه لطالما تبنى "مواقف معارضة" للرابطة.

وأكد: "إنه أمر غير الطبيعي لفريق توج بطلا، وكان لديه سبعة لاعبين في التشكيلة المثالية للرابطة، ألا يحصل سوى على جائزة واحدة. الرابطة مؤسسة جادة، وعليها التحلي بنظام يضمن نزاهة الجوائز".

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