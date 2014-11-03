المؤتمر الدولى الخامس لقسم العظام جامعة سوهاج بمشاركة 25 جراحاً عالميا بالغردقة

يعقد قسم جراحة العظام بجامعة سوهاج مؤتمرة الدولى الخامس تحت عنوان الجديد فى جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية على أن يكون 11 نوفمبر الجارى انطلاق جلسات المؤتمر الذى يستمر حتى 14 نوفمبر وذلك بمدينة الغردقة .

​وقال الدكتورأنيس شيحة رئيس المؤتمر أن جلسات المؤتمر سوف يشارك فيها 25 استاذ من كبار اساتذة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية يمثلون دول أمريكا و إنجلترا والمانيا و هولندا وإيطاليا والنمسا واليابان والهند واليونان ورومانيا وتتناول جلسات المؤتمر عرض لأبحاث فى آخر التطورات العلمية للجراحات الميكروسكوبية وتقديم محاضرات وورش عمل عن تلك التطورات بمشاركة اساتذة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بكلية طب سوهاج

> ومن جانبة أوضح د. حسان النعمانى سكرتير المؤتمر إن المؤتمر سوف يناقش الجديد فى طرق زراعة العظام والأطراف والأصابع وآخر التطورات العلمية فى جراحات نقل العضلات والأوتار وجراحة الأعصاب والضفيرة العصبية والطرق الجديدة لعلاج الأطراف المتيبسة كحقن البوتكس​.​

> ومن جانبة اكد د .الشاذلى صالح نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمر سوف يشهد ​مشاركة ​عدد من رموز طب جراحة الأوتار والأعصاب والشلل الولادى وجراحة العظام عامة ولعل أبرزهم د. اليكس هوسيت رئيس الجمعية الجراحية الميكروسكوبية الأوربية والعالم برونيللى استاذ جراحة الأوتار و قوسطنطينوس استاذ جراحة اليداليونانى ولفيف من الاساتذة المتخصصون.