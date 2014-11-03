“هيئة السد العالى بأسوان”: مستعدون بكل الاحتمالات لمواجهة فيضان هذا العام

أكد المهندس محمد عبد المنعم شحاتة رئيس مجلس إدارة هيئة السد العالي وخزان أسوان، أن الهيئة استعدت بشكل تام لفيضان هذا العام وانه لا توجد خطورة على جسم السد العالى وخزان أسوان رغم الارتفاع الكبير فى مناسيب المياة، نظرًا للسيناريوهات التى تم وضعها قبل بداية موسم الفيضان او السنة المائية الجديدة فى شهر اغسطس الماضى والتى تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.

وقال شحاتة، إن الهيئة بدءت تنفيذ عدد من الاجراءات الخاصة لتامين منشات السد العالى وخزان أسوان لمواجهة اى ارتفاعات كبيرة فى مناسيب مياه الفيضان فى بحيرة ناصر خلف السد العالى ، وتم وضع مفيض توشكى جنوب بحيرة ناصر فى حالة طوارئ لاستقبال اى تصرفات زائدة من المياه حيث ان المفيض مصصم لاستيعاب 340 مليون مترا مكعبا / يوم، من المياة، فضلاً إلي وجود 4 منخفضات تابعة لمفيض توشكى قادرة على أستقبال نحو 60 مليار مترا مكعبا من المياه.

وتابع شحاتة، أنه تم أيضًا صيانة مفيض الطوارئ بالقرب من جسم السد العالى والذي يتم استخدامه عند وقوع اى فيضانات عالية، حيث يتم الآن تجربة البوابات الخاصة به للتأكد من سلامة تشغيلها كما يتم تنظيف المجري المائي له من أيه عوائق أو شوائب فضلا عن ذلك أنه تم وضع سيناريو خاص لملئ بحيرة ناصر مع بداية السنة المائية الجديدة.

وأضاف، أن منشات السد العالى وخزان أسوان مؤمنة تماما لمواجهة اى ارتفاعات كبيرة فى مناسيب مياه الفيضان فى بحيرة ناصر خلف السد العالى.