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جمال عبد الحميد يقرر تأجيل التصوير في ديكور "مصدق" بمدينة الإنتاج

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جمال عبد الحميد يقرر تأجيل التصوير في ديكور "مصدق" بمدينة الإنتاج جمال عبد الحميد يقرر تأجيل التصوير في ديكور "مصدق" بمدينة الإنتاج

كتب : هند سعد الدين منذ 58 دقيقة

كان من المقرر، أن يقوم المخرج جمال عبدالحميد، بتصوير مسلسله الجديد "الركين" غدا السبت في ديكور شارع مصدق الجديد بمدينة الإنتاج الإعلامي الذي قام ببنائه منذ عدة شهور، ولكن حتى الآن لم ينته مهندس الديكور من بنائه فاضطر المخرج لتأجيل التصوير في ديكور شارع مصدق حتي يوم 8 يونيو، كما يصور اليوم جمال عبدالحميد "الركين" في قصر 1 بمدينة الإنتاج الإعلامي.

المسلسل تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي وبطولة لقاء الخميسي وحسن حسني وأحمد خليل وإيمان العاصي ومحمود الجندي ونهال عنبر وعبد العزيز مخيون وفتوح أحمد، وتدور أحداثه حول "سايس" سيارات يعيش في حي شبرا، ولديه طموحات كبيرة يجد صعوبة في تحقيقها نتيجة الفساد الذي تعاني منه البلاد، لكنه يتمسك بتحقيق الأحلام وتخطي كل ما يواجهه من عقبات.

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