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رئيس هيئة السد العالى بأسوان: مستعدون لمواجهة فيضان هذا العام ولا خطورة على السد

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رئيس هيئة السد العالى بأسوان: مستعدون لمواجهة فيضان هذا العام ولا خطورة على السد رئيس هيئة السد العالى بأسوان: مستعدون لمواجهة فيضان هذا العام ولا خطورة على السد

أرشيفية

أكد المهندس محمد عبد المنعم شحاتة رئيس مجلس إدارة هيئة السد العالي وخزان أسوان أن الهيئة استعدت بشكل تام لفيضان هذا العام كما إنه لا توجد خطورة على جسم السد العالى وخزان أسوان رغم الارتفاع الكبير فى مناسيب المياه نظرًا للسيناريوهات التى تم وضعها قبل بداية موسم الفيضان او السنة المائية الجديدة فى شهر أغسطس الماضى والتى تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم
> وقال إن الهيئة بدات تنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة لتامين منشات السد العالى وخزان أسوان لمواجهة إى ارتفاعات كبيرة فى مناسيب مياه الفيضان فى بحيرة ناصر خلف السد العالى
> وتم وضع مفيض توشكى جنوب بحيرة ناصر فى حالة طوارئ لاستقبال أى تصرفات زائدة من المياه حيث أن المفيض مصصم لاستيعاب 340 مليون مترًا مكعبًا / يوم من المياه فضلًا إلى وجود 4 منخفضات تابعة لمفيض توشكى قادرة على استقبال نحو 60 مليار مترًا مكعبًا من المياه
> وتابع أنه تم ايضًا صيانة مفيض الطوارئ بالقرب من جسم السد العالى والذي يتم استخدامه عند وقوع إى فيضانات عالية، حيث يتم الآن تجربة البوابات الخاصة به للتأكد من سلامة تشغيلها كما يتم تنظيف المجري المائي له من أيه عوائق أو شوائب فضلًا عن ذلك أنه تم وضع سيناريو خاص لملئ بحيرة ناصر مع بداية السنة المائية الجديدة
> وقال أن منشات السد العالى وخزان أسوان مؤمنة تمامًا لمواجهة أى ارتفاعات كبيرة فى مناسيب مياه الفيضان فى بحيرة ناصر خلف السد العالى.

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