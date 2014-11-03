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اتحاد طلاب سوهاج: رئيس الجامعة مسئول عن حادثة الميكروباص ونلزمه بإصلاح الطرق

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اتحاد طلاب سوهاج: رئيس الجامعة مسئول عن حادثة الميكروباص ونلزمه بإصلاح الطرق اتحاد طلاب سوهاج: رئيس الجامعة مسئول عن حادثة الميكروباص ونلزمه بإصلاح الطرق

بيان اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

أصدر اتحاد طلاب جامعة سوهاج بيانًا منددًا لما تعرضت له طالبات الجامعة أمس فى حادث ميكروباص الكوامل الذى راحت ضحيتة 10 طالبات وأصيبت 4 آخريات وجاء نص البيان كالاتى (نظرًا للجريمة البشعة التى ارتكبت فى حق زملائنا وأخوتنا والتى جاءت نتيجة استهتار واهمال فى تأمين أرواحهم وعدم توفير طرق أمنة تضمن لهم ولو قدر ضئيل من السلامة لذا فإن جميع الطلاب يحملون إدارة الجامعة وعلى رأسها د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة المسئولية كاملة عن ماحدث لطالبات الجامعة والذى جاء خبر مصرعهم كالصاعقة على مسامعنا وعقولنا وبناء عليه يطالب اتحاد طلاب الجامعة بالآتى
> - فتح باب التحقيق فورًا لمعاقبة كل المهملين وعدم ضياع حق الطالبات الشهداء.
> - محاسبة كل من كان له يد فى إتخاذ قرار الدراسة فى الكوامل وهو على علم بعدم جاهزية الطريق لنقل الطلاب.
> - صرف التعويضات كاملة لعائلات الطالبات الشهداء والجرحى والمصابين وتكفل الجامعة بمصاريف علاج الجرحى والمصابين.
> - وقف الدراسة بجامعة سوهاج بفرع الكوامل لحين الانتهاء من الطريق الجديد وتامينة والتأكد من طلاحيتة وتوفير أتوبيسات لحماية الطلبة من استغلال السائقين .

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