بالفيديو.. مظاهرات لأنصار الإخوان داخل الحرم الجامعي.. دون تعرض الأمن لهم

تظاهر العشرات من طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، من أمام كلية دار العلوم ،ورفع خلال المسيرة إشارة رابعة و صور للرئيس المعزول محمد مرسي .

كما هتف الطلاب أثناء المسيبرة، هتافات ضد الجيش والشرطة و إدارة الجامعة، ووصف رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار بـ “الفلول ” .

وطالب المتظاهرون، بإخلاء عن الطلاب الحبوسين من العام الماضى فى قضايا تظاهرات.

و منع طلاب ضد الانقلاب الصحفيين من تصوير فى المظاهرة أسفر عن ذلك مشادات بين المصورين و بين الطلاب ، وقام الامن الادارى بتأمبن المسيرة لعدم حدوث مخالفات .

على الرغم من ذلك أطلق الطلاب خلال المسيرة، الشماريخ والالعاب النارية داخل الحرم الجامعى و قاموا بغناء أغانى الأولترس فى المسيرة .

على جانب آخر قامت قوات الشرطة بالتصدر للأبواب الرئيسية لعدم خروج الطلاب إلي الشوارع الرئيسية و التظاهر به، و قام أمن فالكون بتأمين دخول الطلاب.

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