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بالفيديو.. مظاهرات لأنصار الإخوان داخل الحرم الجامعي.. دون تعرض الأمن لهم

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بالفيديو.. مظاهرات لأنصار الإخوان داخل الحرم الجامعي.. دون تعرض الأمن لهم بالفيديو.. مظاهرات لأنصار الإخوان داخل الحرم الجامعي.. دون تعرض الأمن لهم

تظاهر العشرات من طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، من أمام كلية دار العلوم ،ورفع خلال المسيرة إشارة رابعة و صور للرئيس المعزول محمد مرسي .

كما هتف الطلاب أثناء المسيبرة، هتافات ضد الجيش والشرطة و إدارة الجامعة، ووصف رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار بـ “الفلول ” .

وطالب المتظاهرون، بإخلاء عن الطلاب الحبوسين من العام الماضى فى قضايا تظاهرات.

و منع طلاب ضد الانقلاب الصحفيين من تصوير فى المظاهرة أسفر عن ذلك  مشادات بين المصورين و بين الطلاب ، وقام الامن الادارى بتأمبن المسيرة لعدم حدوث مخالفات .

على الرغم من ذلك أطلق الطلاب خلال المسيرة، الشماريخ والالعاب النارية داخل الحرم الجامعى و قاموا بغناء أغانى الأولترس فى المسيرة .

على جانب آخر قامت قوات الشرطة بالتصدر للأبواب الرئيسية لعدم خروج الطلاب إلي الشوارع الرئيسية و التظاهر به، و قام أمن فالكون بتأمين دخول الطلاب.

 

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