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رفع محاكمة متهمى “مذبحة كرداسة ” للاستراحة

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رفع محاكمة متهمى “مذبحة كرداسة ” للاستراحة رفع محاكمة متهمى “مذبحة كرداسة ” للاستراحة

صورة أرشيفية

رفعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الاثنين ، نظر جلسة محاكمة 188 متهمًا فى احداث مجزرة كرداسة ، بينهم 151 متهم محبوس ، و37 هاربا، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013 , عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين ، للاستراحة لإستكمال سماع المرافعات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الحمن صفوت وحضور محمد أباظة رئيس نيابة شمال الجيزة وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين ، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة

 

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