انتشال 10 جثث من البوسفور إثر غرق قارب مهاجرين غير شرعيين

ذكرت تقارير إعلامية تركية أنه تم انتشال عشر جثث من مياه مضيق البوسفور، الإثنين، بعد غرق قارب يعتقد أنه كان يحمل نحو 40 مهاجرًا غير شرعيًا، ونقل موقع «حريت» الإخباري عن أعضاء في فرق الإغاثة أن معظم القتلى من الأطفال.

وذكرت قناة «إن. تي. في» التركية أن عمليات البحث والإغاثة مستمرة في البحر بالقرب من نقطة التقاء مضيق البوسفور بالبحر الأسود، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من خفر السواحل.

ويمر الكثير من المهاجرين غير الشرعيين عبر المياه التركية في طريقهم من أفريقيا والشرق الأوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي وغالبًا ما ينتقلون في قوارب غير آمنة.

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