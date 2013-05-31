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بعد عودتها من مهرجان "كان".. أروى جودة تقرأ "سيناريوهات" أعمال فنية

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بعد عودتها من مهرجان "كان".. أروى جودة تقرأ "سيناريوهات" أعمال فنية بعد عودتها من مهرجان "كان".. أروى جودة تقرأ "سيناريوهات" أعمال فنية

كتب : نورهان طلعت منذ 57 دقيقة

استانفت الفنانة أروى جودة نشاطها الفني فور عودتها من مدينة كان الفرنسية، حيث شاركت الوفد المصري المتواجد في مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث تعكف في هذه الأيام على قراءة عدد كبير من السيناريوهات لمجموعة من الأعمال الفنية، ما بين السينما والتليفزيون لتختار من بينها العمل المناسب لتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، انتهت أروى مؤخرا من تصوير الفيلم الروائي "فيلا 69"، مع خالد أبو النجا، وهو إنتاج مشترك بين شركة فيلم كلينك وشركة الفن السابع. ويتناول فيلم "فيلا 69" دراما موضوعات الحب، المودة والموت، الفيلم من تأليف محمد الحاج، وهو التجربة الأولى للمخرجة أيتن أمين في مجال الأفلام الروائية الطويلة، وتنتجه شركة فيلم كلينك ضمن خطتها لإمداد السينما المصرية بمواهب شابة.

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