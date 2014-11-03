«داعش» يعدم 8 مقاتلين معارضين بعد تسليم أنفسهم شرق سوريا

أعدم تنظيم «داعش» 8 مقاتلين في كتائب معارضة بعد تسليم أنفسهم، وقام بصلبهم في مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الإثنين.

وجاء في بيان للمرصد «أعدم تنظيم (داعش) 8 رجال في مدينة البوكمال التابعة لولاية الفرات (تسمية التنظيم للمنطقة الحدودية السورية العراقية)، بتهمة قتال داعش».

وأوضح المرصد أن «الرجال الثمانية كانوا مقاتلين في كتائب مقاتلة، وسلموا أنفسهم قبل أيام لتنظيم (داعش)، الذي قام بإعدامهم وصلبهم عند دوار الطيارة في مدينة البوكمال في الريف الشرقي لمدينة دير الزور».

وكان التنظيم أقدم في حادثة أخرى على إعدام 3 رجال في حي الحميدية في مدينة دير الزور، «وقام بفصل رؤوسهم عن أجسادهم وصلبهم على سور الحديقة العامة الفاصلة بين حيي الجبيلة والحميدية في المدينة».

ووجه إلى 2 منهم «تهمة موالاة النظام النصيري والتعامل معه»، وإلى الثالث «تهمة الانتماء إلى الصحوات وقتال داعش»، بحسب المرصد.