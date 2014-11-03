فيديو لـ بول ووكر يتخطى الـ11 مليون مشاهدة بعد طرحه بيومين

استطاع الإعلان الترويجي الذي طرحته شركة "يونيفرسال" للجزء السابع من سلسلة أفلام Fast & Furious، من بطولة النجم الأمريكي الراحل Paul Walker، أن يتخطى عتبة الـ 11 مليون مشاهدة، بعد مرور يومين فقط على طرحه على موقع You Tube.

وقد وجد الجمهور في الفيديو فرصة لمشاهدة نجمهم المفضل Paul Walker، في آخر أفلامه السينمائية قبل رحيله.

واللافت في الإعلان تأدية النجم الراحل لعدد من مشاهد الحركة الخطرة بنفسه في الفيلم، دون الاستعانة ببديل.

وكان Paul Walker قد توفي في 30 نوفمبر 2013 عن عمر ناهز الـ40 عاماً إثر حادث سير مروع في جنوب كاليفورنيا، ما شكّل صدمة بالغة لكل أصدقائه في هوليوود ولكل معجبيه ومحبّيه.

ومن المقرر أن يُعرض الجزء السابع من Fast & Furious في صالات العرض السينمائية في 15 إبريل 2015.