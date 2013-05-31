"مسار إجباري" يشارك في مهرجان "دم تك" للموسيقى العربية البديلة بالأردن

كتب : نورهان طلعت منذ 56 دقيقة

يستأنف فريق مسار إجباري نشاطه الموسيقي في المحافل الدولية، وينتقل الفريق إلى الأردن للمشاركة في مهرجان دم تك للموسيقى العربية البديلة Dum Tak Fisteval، والذي انطلق أول أمس، ويستمر لمدة 5 أيام في العاصمة عمان.

ويعد مهرجان دم تك هو أول مهرجان من نوعه في المنطقة العربية يتخصص في الموسيقى العربية البديلة، وسيضم المهرجان مزيجا قويا من ألوان هذه الموسيقى، حيث سيتم استضافة 15 فريقا موسيقيا من مختلف البلدان العربية لتقوم بعرض تجاربها على مدى خمسة أيام.

كان فريق مسار إجباري أطلق مؤخرا ألبومه الأول بعنوان "إقرا الخبر"، وهو من إنتاج شركة فيلم كلينك بالتعاون مع مسار إجباري ومن توزيع شركة بيراميديا للإنتاج والتوزيع، واحتل الألبوم قائمة الألبومات الأعلى مبيعا في فيرجن ميجا ستور بمصر.