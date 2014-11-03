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"سيدتي نت" تنشر وثيقة طلاق أنغام من أحمد عز

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"سيدتي نت" تنشر وثيقة طلاق أنغام من أحمد عز "سيدتي نت" تنشر وثيقة طلاق أنغام من أحمد عز

الإثنين 03-11-2014 17:55

حصلت "سيدتي نت" على وثيقة طلاق المطربة المصرية أنغام من الفنان أحمد عز من مصدر موثوق، وتبيّن من الوثيقة أنّ أنغام قامت بتبرئة عز من كافة حقوقها الشرعية مثل مؤخّر الصداق والمتعة وذلك في عام 2009.
يذكر أن خبر زواج أنغام من عز تم كشف النقاب عنه منذ أيام قليلة، وأكدته فعلياً أنغام عبر بيان إعلامي من محاميها تؤكد فيه طلاقها منه أيضاً، ليصدر أحمد عز من ناحيته بياناً يؤكد فيه أنه تزوج أنغام ولكن لم يكشف عن الزواج بناءاً على رغبة الفنانة التي تخشى أن يتم حرمانها من حضانة أبنائها.

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سيدتي