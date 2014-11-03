يارا: هذه حقيقة علاقتي بـ عادل كرم

في حوارها مع "سيدتي"، كشفت يارا عن حقيقة علاقتها مع الممثل عادل كرم، بعد أن انتشرت مؤخراً أخبار عن وجود علاقة عاطفية تربط بينهما، وأن هناك مشروع خطبة وزواج، وتحدثت عن كواليس رحلتها في stars on board مع عاصي الحلاني، ورأيها في صوت ابنته عندما شاركته الغناء

لنتحدث قليلاً عن الألبوم، فقد صرحت أنه يشبهك، من أي ناحية يشبهك تحديداً؟

من ناحية أسلوبي الغنائي الذي أسير عليه منذ بداياتي، والذي عرفني به جمهوري، من أول أغنية «ما يهمك» و«حاول مرة»، وغيرهما، لكن هناك أيضاً قصص جديدة من ناحية الكلمات واللحن، لذلك أشعر بنقطة ضعف تجاه هذا الألبوم، وأعدّه مميزاً جداً، لأنه آخر ما كتب الشاعر الراحل الياس ناصر، لهذا السبب وجّهت تحية إلى روحه وأهديته هذا الألبوم.

الألبوم يحمل الطابع الرومانسي، هل له علاقة بقصة حب تعيشها يارا؟

دائماً، أغنياتي و«كليباتي» تحمل قصصاً رومانسية، فليس من الضروري أن يكون هناك قصة حب أعيشها، وحتى في «كليباتي» أمثّل الرومانسية، على الرغم من أنني لست ممثلة.

عنوان الألبوم «عيش بعيوني»، لمن تقولين هذا الكلام؟

لكل شخص يحبني.

من هنا جاءت الفكرة

ماذا عن قصة الحب التي تجمع بينك وبين الممثل الكوميدي عادل كرم؟

ضاحكة.. غير صحيح، عادل تجمعني به علاقة صداقة، هو من أكثر الممثلين المفضلين لديّ، وأنا أتابع كل أعماله، لأنه يضحكني، وأعتقد أن هذه الشائعة تم إطلاقها بسبب تواجدنا الدائم سوياً، حيث كنا أيضاً في stars on board. عندما تعرفت عليه أبديت إعجابي به وبأعماله، وهو الآخر بادلني ذات الشعور، وقال لي: «على الرغم من أنني لا أستمع إلى الأغاني العربية، إلا أنني أحب صوتك وأتابع أعمالك»، وأبدى إعجابه بـ«كليباتي» قائلاً: «لا أحب التمثيل في الكليبات، لكنني على استعداد للتمثيل معك في أحد كليباتك». ومن هنا، طرحت الفكرة في أن نصوّر «كليباً» سوياً، وليس شرطاً أن تجمعنا قصة حب أو ارتباط.

هذا ما حدث مع عاصي في كرواتيا

ألا تخشين أن يزيد ظهوره معك في «الكليب» من وتيرة الشائعات؟

بالنسبة لـ«الكليب»، اخترنا أغنية «ما بعرف»، وسنعمل عليه مع المخرج ناصر فقيه. القصة موجودة، لكنني لا أريد الحديث عنها. أما عما يقال، فدائماً هناك شائعات منذ بداياتي في طريق الفن، فهذا الطريق مليء بالشائعات، ولكن دائماً أقول إن الحياة أقوى من أي شائعة. وبالنسبة لي، أنا لا أخفي أي شيء، وإذا كانت هناك علاقة تجمع بيننا فسأعلنها على الملأ، لكن لا توجد أي علاقة بيننا، بالإضافة إلى أنني غير مستعدة للخوض في علاقة حب وزواج الآن، وأكرر ما يجمعني به هو علاقة صداقة واحترام وإعجاب بفنه.

إذاً، ما هو التوقيت المناسب لارتباط يارا بقصة حب؟

عندما ألتقي بالشخص المناسب. فأنا لم ألتق به بعد.

على سيرة stars on board، كيف كانت صحبة النجوم في مثل هذه التجمعات، وما الذي دار في الكواليس؟

كانت من أجمل الرحلات التي شاركت بها في حياتي، كنا سعداء جداً، خاصة في حفلتي مع الفنان عاصي الحلاني. كنا نتجوّل في كل بلد نصل إليه، ومن أجمل الأماكن التي زرناها كرواتيا، ولاسيما عندما ذهبنا إلى أحد المطاعم الشعبية العائلية، فأكلنا وطبخنا ورقصنا وغنينا، بالإضافة إلى النشاطات اليومية، ومنها مثلاً مباراة كرة قدم بين الفنانين، لكنني للأسف لم أحضرها؛ لأنها صادفت في نفس يوم حفلي مع عاصي.

بعيداً من الصداقة التي تربط بينك وبين عاصي الحلاني، ما رأيك بصراحة في صوت ابنته ماريتا؟

ما شاء الله عليها، سمعت صوتها «يجنن» ويكفي أن الشخص الداعم الأول لها هو والدها الفنان عاصي الحلاني، فهو مدرسة، وإذا كانت تريد أن تحترف هذا الخط أتمنى لها التوفيق.

صرحت من قبل أنك تنتظرين الوقت المناسب لطرح «الديو» الذي تم العمل عليه مع وائل كفوري، ما هو الوقت المناسب؟

بعد أن يأخذ الألبوم حقه في الأسواق، لأن تركيزي الأكبر على الألبوم ولا أستطيع طرح عمل جديد الآن.

لكن، في تصريح لوائل قال فيه إنه وضع صوته على الأغنية، لكنه غير متأكد هل سيتم المشروع أم لا، لأنه غير راض عنه؟

بصراحة، وائل كان يريد أغنية بإيقاع سريع، ووقتها، كنا قد انتهينا من العمل على تلك الأغنية. والآن، أنا طرحت ألبومي، وهو أيضاً سيطرح ألبومه الفترة المقبلة، لذلك كما ترين نحن مشغولون حالياً، لكنّ الأغنية موجودة ومن يسمعها سيحبها كثيراً. وإلى أن يحين الوقت المناسب، ربما تحدث تطورات جديدة، لذلك عندما يحين وقت طرحها سنعقد جلسة ونرتب الأمور من جديد.

تربطك علاقة صداقة مع عاصي، لماذا لا تقدمان «ديو» سوياً؟

أتمنى ذلك، ولي الشرف أن شاركت عاصي في عدة حفلات، وأتمنى أن أعمل «ديو» معه إن شاء الله في الأيام المقبلة.

شكراً إليسا

هنأت إليسا على ألبومها الجديد، هل بادلتك التهنئة عندما طرحت ألبومك؟

نعم، هنأتني على ألبومي، أشكرها وأشكر كل من هنأني.

تشهد هذه الفترة طرح ألبومات لعدّة نجوم، منهم: مروان خوري وعمرو دياب وغيرهما، من تتوقعين أن يتصدر بورصة المبيعات؟

ألبومي هو آخر ألبوم طرح في الأسواق، وبالنتيجة كل فنان له اسمه وجمهوره، وكل عمل ناجح سيفرض نفسه على الساحة الفنية.

طارق أبو جودة مدير أعمالك، في حال طلبت منه فنانة منافسة لك لحناً، هل ستوافقين، أو ماذا ستكون ردة فعلك؟

لمعلوماتكم، أنا دائماً أشجعه على التلحين لفنانين وفنانات آخرين، لكنه بعدما قدّم لحناً للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي أصبح مقلاً في تقديم الألحان لفنانين آخرين. لكن، من ناحيتي، أنا أشجعه حتى إذا كانت فنانة منافِسة.

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