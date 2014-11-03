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الأميرة المسلمة كيندرا سبيرز تنتظر طفلها الأول

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الأميرة المسلمة كيندرا سبيرز تنتظر طفلها الأول الأميرة المسلمة كيندرا سبيرز تنتظر طفلها الأول

الإثنين 03-11-2014 18:55

تنتظر عارضة الأزياء الأمريكية السابقة Kendra Spears، التي تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى أميرة مسلمة، طفلها الأول.

Kendra أو الأميرة Salwa Aga كما أصبح اسمها حالياً، اعتنقت الإسلام قبل زواجها من نجل زعيم الطائفة الاسماعيلية الأمير الهندي Rahim Aga Khan، وهما ينتظران طفلهما الأول، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للطائفة الاسماعيلية في الهند.

وكانت Kendra البالغة من العمر 25 عاماً تزوّجت من الأمير Rahim Aga Khan البالغ من العمر 42 عاماً، ، خلال حفل إسلامي خاصّ وسرّي، أقيم في سويسرا بداية العام، ووصلت تكاليفه إلى 800 مليون دولار أمريكي، ارتدت خلاله ثوباً تقليدياً مصمّماً من العاج ومطرّزاً بخيوط ذهبية، تاركةً وراءها الشهرة الكبيرة التي حققتها في عالم الأزياء والموضة منذ انطلاقها عام 2008، حيث اعتُبرت خليفة Cindy Crawford.

يُذكر أنّ عائلة الزوج Rahim Aga Khan تمتلك تاريخاً عريقاً وحافلاً بالزواج من الجميلات، إذ تزوّج جدّه من الفنانة المشهورة Rita Hayworth، بينما كانت والدته عارضة أزياء بريطانية شهيرة، وتسمّى اليوم Salimah Aga Khan؛ أما الشقيق الأصغر للأمير فقد تزوج من عارضة أزياء أمريكيّة أيضاً.

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سيدتي