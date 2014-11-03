الأزهر والأوقاف يستجيبان لـ«عيسى» ويوقفان محمود شعبان عن العمل

في استجابه لما طالب به الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، قررت جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، وقف محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق والمشهور بكلمة “هاتولي راجل” عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه بسبب تحريضه على العنف وإخلاله بمقتضيات وظيفته.

ومن جانبها، أكدت وزارة الأوقاف منع شعبان من الخطابة، لأنها لم ولن تسمح له أو لأمثاله ببث سمومه لطلاب الأزهر، موشرة إلى أنه لا يتناسب مع الفكر الوسطي للأزهر الشريف، ذلك بعد أن طالب -في خطبه له خلال عيد الأضحى الماضي- إلى مساندة تنظيم داعش الإرهابي.

كان عيسى قال في حلقة أمس الأحد، من برنامجه «25/30»، المذاع عبر فضائية «أون تي في»، إن شعبان قال في خطبته إن “مصر تحت الرعاية الصليبية، وإن الحكومة بتقتل المسلمين الموحدين”.

وأضاف عيسى أن ” محمود شعبان ألقى الخطبة برعاية وحماية ورضا وموافقة من الدولة المصرية، هؤلاء من ترعاهم الدولة وترعى فكرهم”.

وتابع: “شعبان بيقول في الخطبة إن داعش لها أخطاء، وفي نفس الوقت بيقول إنه ميعرفهومش، طب إزاي، الخطبة بتاعته عبارة عن كلام جاهل يخاطب جهلة، مين اللي هيناقشه يعني”.