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القليوبية والري يوقعان مذكرة لتطوير القناطر الخيرية بالتعاون مع خبراء هولنديين

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القليوبية والري يوقعان مذكرة لتطوير القناطر الخيرية بالتعاون مع خبراء هولنديين القليوبية والري يوقعان مذكرة لتطوير القناطر الخيرية بالتعاون مع خبراء هولنديين

الدكتور حسام مغازي وزير الري

قال الدكتور حسام مغازي وزير الري، خلال جولته ، اليوم الإثنين ، بمرافقة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، والوفد الهولندي، بالقناطر الخيرية، أن التعاون مع الشركاء الهولنديين أثمر عن المساعدة فى تنفيذ البرنامج القومى للصرف المغطى بجميع الأراضى الزراعية فى ، وكذلك تصميم وتنفيذ لمراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية ووضع سياسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وأكد مغازي على إتخاذ الخطوة الأولى لإنشاء مجالس مستخدمى المياه والمساعدة فى تشكيل العديد من المنظمات على المستويات المختلفة بدءا بالترع الفرعية حتى مستوى المركز وأيضا مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الموارد المائية وإعداد رؤية عن التطوير المؤسسى بالوزارة.

وجاءت الزيارة في إطار برنامج التعاون المصري الهولندي في قطاع المياه والممتد منذ 38 سنة، وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارتين وبحث سبل تطوير مدينة القناطر الخيرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

ويهدف التعاون المشترك بين الوزارتين والذى تم الإتفاق عليه اليوم إلى التعزيز المتبادل للمعرفة والخبرات في مجالات محددة، على رأسها الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وإمدادات المياه والصرف الصحي والزراعة والاستزراع السمكي، وأى مجالات أخرى فى ذات السياق تتفق بشأنها الدولتان.

جدير بالذكر أن برنامج التعاون بين الحكومتين المصرية والهولندية كان قد بدأ عام 1975، كمشروع استشارى لتقديم المساعدة الفنية اللازمة لوزارة الموارد المائية والري لتنفيذ المشروع القومي للصرف المغطى وتطور المشروع لاحقاً ليقدم استشارات فنية في مختلف نواحي إدارة المياه.

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