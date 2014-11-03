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سامح عاشور:وزيرالداخلية فقد السيطرة على بعض رجاله وسنأخذ حقنا فى واقعة السويس

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سامح عاشور:وزيرالداخلية فقد السيطرة على بعض رجاله وسنأخذ حقنا فى واقعة السويس سامح عاشور:وزيرالداخلية فقد السيطرة على بعض رجاله وسنأخذ حقنا فى واقعة السويس

سامح عاشور نقيب المحامين

أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن النقابة لن تتهاون فى واقعة اعتداء عناصر الأمن التابعين لحرس المحكمة فى السويس على المحامين، كما  إنها لم تسمح بتكرار مأسى عهد ما قبل ثورة يناير وما كان يحدث من إهانة للمحامين والتقليل من شانهم،مشيرًا إلى  تقدمه ببلاغ للمحامى العام لنيابات السويس المستشار أحمد عبد الحليم يتهم فيه الضابط ” أسامة الجوهرى” المتسبب فى الواقعة بالتعدى على المحامى
> ووجه عاشور تحذيرًا شديد اللهجة لأعضاء نقابة المحامين فى السويس، من تقديم ايًا منهم تنازل او تصالح او التقدم بشهادة لصالح ضباط الشرطة الذى اعتدى على زميلهم المحامى، والذى تسبب فى تلك المشكلة، مهددًا بالفصل الفورى من النقابة
> وأشار نقيب المحامين خلال لقاءه محامى السويس بمكتب نقابة المحامين أن محاكم تشهد مشكلات فى الإجراءات الإدارية وقواعد تنظيم العمل داخل المحاكم، ونفى ما تردد عن وجود خصومة ثأرية بين الضابط والمحامى أصحاب الواقعة، لكن تلك المشكلات والتعقيدات الإجرائية هى المتسبب بتلك المشكلة.
> وأضاف نقيب المحامين إنه سوف يلتقى بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لعرض الواقعة عليه، لوضع النقط فوق الحروف، قائلًا : إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فقد السيطرة على بعض رجال الشرطة وسيتم تصعيد تلك الواقعة لأعلى مستوى وسيحصل المحامين على حقهم بالقانون.

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