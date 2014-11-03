وزيرة الري الهولندية تزور مشروع قناة السويس

قالت وزيرة البيئة والري الهولندية، ميلاني شولتز فان هاخن، إنها ستزور مشروع قناة السويس الجديدة، للتعرف على إمكانيات المشروع عن قرب وبحث زيادة التعاون مع مصر، مؤكدة أن هناك حفارتين هولنديتين عملاقتين تعملان حاليا في المشروع.

وأضافت هاخن، في تصريحات صحفية عقب لقائها الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، الاثنين، أنها ستعقد جلسة مباحثات مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، حول التعاون الحالي والمستقبلي في أعمال إنشاء قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية محور قناة السويس.

وأشارت إلى أن بلادها ستقدم دعما كاملا فيما يخص مشروع حفر قناة السويس الجديدة، عن طريق زيادة عدد الحفارات الهولندية بالمشروع.