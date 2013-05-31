أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"الوطن" تنشر صورا جديدة من مسلسل "العقرب".. وظهور خاص لـ"السقا"

Google+ Print
"الوطن" تنشر صورا جديدة من مسلسل "العقرب".. وظهور خاص لـ"السقا" "الوطن" تنشر صورا جديدة من مسلسل "العقرب".. وظهور خاص لـ"السقا"

كتب : وفاء بكر منذ 37 دقيقة

استطاعت "الوطن" اختراق الحصار حول كواليس مسلسل "العقرب"، بطولة الفنان الأردني منذر رياحنة، والحصول على صور جديدة تنشر لأول مرة، ومنها أصعب وأهم المشاهد التي تم تصويرها من العمل ما بين بعض الأحياء الشعبية كالحطابة ومدينة الإنتاج، وكذلك مشاهد التعذيب الذي تتعرض له لقاء الخميسي ومحاولة إنقاذها على يد زوجها الذي يقوم بدوره "منذر"، وكذلك المشاهد التي جمعته بوالدته في المستشفى والتي تؤدي دورها هالة فاخر.

وانتهي المخرج نادر خلال من تصوير تسع ساعات من المسلسل، ويقوم بعمل المونتاج تزامنا مع التصوير، حتى يستطيع اللحاق بالموسم الرمضاني.

ولم ينس "منذر" فضل أحمد السقا عليه، حيث يقول دائما إنه وش السعد عليه، بعد نجاحهما معا في مسلسلهما السابق "خطوط حمراء"، لذلك سيحل السقا ضيف شرف في "العقرب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً