"الوطن" تنشر صورا جديدة من مسلسل "العقرب".. وظهور خاص لـ"السقا"

كتب : وفاء بكر منذ 37 دقيقة

استطاعت "الوطن" اختراق الحصار حول كواليس مسلسل "العقرب"، بطولة الفنان الأردني منذر رياحنة، والحصول على صور جديدة تنشر لأول مرة، ومنها أصعب وأهم المشاهد التي تم تصويرها من العمل ما بين بعض الأحياء الشعبية كالحطابة ومدينة الإنتاج، وكذلك مشاهد التعذيب الذي تتعرض له لقاء الخميسي ومحاولة إنقاذها على يد زوجها الذي يقوم بدوره "منذر"، وكذلك المشاهد التي جمعته بوالدته في المستشفى والتي تؤدي دورها هالة فاخر.

وانتهي المخرج نادر خلال من تصوير تسع ساعات من المسلسل، ويقوم بعمل المونتاج تزامنا مع التصوير، حتى يستطيع اللحاق بالموسم الرمضاني.

ولم ينس "منذر" فضل أحمد السقا عليه، حيث يقول دائما إنه وش السعد عليه، بعد نجاحهما معا في مسلسلهما السابق "خطوط حمراء"، لذلك سيحل السقا ضيف شرف في "العقرب".