فوائد عديدة يقدمها القرنفل للشعر

العديد من الفوائد الغنية والجمالية التي يمكن للقرنفل أن يقدمها لشعرك، نظراً لغناه بالمعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والفيتامين أي وسي، واليوم نقدم لك أهم هذه الفوائد:

> يساعد على تطويل الشعر بسرعة بفضل غناه بالمعادن والفيتامينات.

> يساهم في عملية تكثيف الشعر خصوصاً إن استخدمته على شكل زيت.

> يغذي الشعر ويعيد إليه إشراقه ولمعانه الملفت.

> يساعد على تقوية بصيلات الشعر مما يؤدي إلى الحد من مشكلة تساقط الشعر.

> وهناك طريقتان أساسيتان للاستفادة من فوائد القرنفل للشعر:

> استخدميه على شكل زيت: جففي حبات القرنفل ثم اطحنيها حتى تصبح على شكل بودرة ناعمة. انقعي هذه البودرة في زيت الزيتون لمدة أسبوعين أو ثلاثة. أحرصي على مزج الزيت جيداً مرتين في اليوم على الأقل لتتأكدي من أنه امتزج جيداً مع القرنفل، ثم قومي بتصفيته جيداً قبل الاستخدام. طبّقي الزيت على فروة رأسك بواسطة فرشاة ناعمة للشعر .

> استخدميه كمكوّن أساسي في خلطات العناية بالشعر: امزجي فنجان من ماء الورد مع 3 ملاعق كبيرة من بودرة القرنفل المطحونة ثم أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع ونصف كوب من زيت الزيتون. امزجي الخليط جيداً ثم قومي طبّقيه على فروة الرأس. اتركي الخلطة لمدة 10 دقائق على شعرك ثم اغسليها جيداً وطبّقي بعدها الشامبو وذلك نقلًا عن موقع “ياهو”.