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ضبط قضايا مخدرات وهاربين من تنفيذ أحكام قضائية في حملة أمنية بالأقصر

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ضبط قضايا مخدرات وهاربين من تنفيذ أحكام قضائية في حملة أمنية بالأقصر ضبط قضايا مخدرات وهاربين من تنفيذ أحكام قضائية في حملة أمنية بالأقصر

مديرية أمن الأقصر

شنت مديرية أمن الأقصر حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء منتصر أبوزيد مدير امن الأقصر بدائرة قسم شرطة البندر أسفرت عن ضبط 3 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية و3 قضايا تعاطي مخدرات وقضيتين سكر في الطريق العام و3 دراجات بخارية بدون لوحات .

تم ضبط “وليد. ز. ر” -28 سنة- مقيم الأقصر و بحوزته لفافتين من نبات البانجو المخدر، و”محمد . ط . أ” مواليد الأقصر و بحوزته سيجارة بانجو مشتعلة، و”محمد .ح .أ” مواليد الأقصر و ذلك لحوزته سيجارة بانجو مشتعلة.

كما تم ضبط “حسين .م .ع” -38 سنة- مواليد الأقصر في حالة سكر بالطريق العام و الظهور في حالة سكر بين ، و بحوزته زجاجة خمر مدون عليها ” فودكا “، و”شعبان .ج .م” مواليد الأقصر و ذلك لقيامه بالسكر بالطريق العام و الظهور في حالة سكر بين و بحوزته زجاجة خمر مدون عليها ” فولجا.فودكا “، وفي مجال المرور تم ضبط 3 دراجات بخارية بدون لوحات بمنطقة ” القاطعة شرق السكة “و فر قائدوها هاربين في الزراعات و تم التحفظ علي الدراجات بديوان القسم .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط “منى.ش.م” والمطلوبة في القضية رقم 10858 جنح القسم لسنة 2014 التهمة ” ضرب ” بالحبس شهر ، و100 جنيه غرامة” و”مصطفي.م.ع” و المطلوب في القضية 2362 جنح القسم لسنة 2014 حبس أسبوع و”حسن.س.ح” والمطلوب في القضية 624 لسنة 2014 جنايات قسم الأقصر تهمة ” سرقة، بحكم بالحبس 3 سنوات.

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