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السيسي: الإعلام لا يمس طالما كان إعلامًا حراً وطنيًا ومسئولاً

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السيسي: الإعلام لا يمس طالما كان إعلامًا حراً وطنيًا ومسئولاً السيسي: الإعلام لا يمس طالما كان إعلامًا حراً وطنيًا ومسئولاً

الرئيس

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أحدا لا يستطيع أن يمس مؤسسات الدولة المصرية.

وقال السيسي “إن الشرطة لا تمس والقضاء لا يمس والإعلام لا يمس طالما كان إعلامًا حراً وطنيًا ومسئولاً”، وأعاد التذكير في هذا الصدد بقيام الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد السيسي أن الجيش المصري جيش وطني شريف مخلص .. مشيرا إلى أن الجيش لم يتآمر على أحد بل قام بحماية “لأن مصر لو كانت وقعت كلنا هنقع”.

وأوضح أن الإخوان لم يدركوا أن التحدي أكبر منهم وأنهم لا يستطيعون مواجهته بمفردهم بل بمساعدة كل المصريين.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي أثناء المناورة التعبوية “بدر 2014″، والتي نفذتها تشكيلات من القوات الجوية لتأمين أحد الاتجاهات الاستراتيجية، وإسقاط عناصر من الوحدات الخاصة وإبرار وحدات من قوات التدخل السريع للمعاونة في التصدي للتهديدات المعادية والقضاء عليها.

أ ش أ

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