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شابي في مصر نهاية العام الجاري

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شابي في مصر نهاية العام الجاري شابي في مصر نهاية العام الجاري

من المنتظر أن يصل شابي هيرنانديز نجم وسط برشلونة وقائد منتخب إسبانيا إلى نهاية ديسمبر من العام الجاري للإشراف على أكبر معسكر تدريب للناشئين.

وتأتي الزيارة بالاتفاق مع شركة (بالم هيلز للتعمير) التي ستستضيف تدريب شابي في نادي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المنتظر أن يعقد شابي مؤتمرا صحفيا باستاد كامب نو خلال أيام بحضور القيادات التنفيذية للشركة والإعلان عن تنظيم وترويج لزيارات شابي.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لشابي إلى مصر منذ مواجهة الأهلي في احتفالات المئوية عام 2007 التي انتهت بفوز برشلونة 4-0.

ودرب شابي 20 ألف طفلا إسبانيا على مدى 16 عاما ماضية، وتعد هذه هي التجربة التدريبية الأولى له خارج بلاده وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي ببالم هيلز: "الاتفاق مع شابي يعد جزء من استراتيجيتنا للترويج لمصر عالميا من خلال استضافة أحداث كبرى ذات بعد دولي".

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