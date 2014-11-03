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ريال مدريد يبدأ التفاوض مع أنشيلوتي حول تجديد تعاقده

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ريال مدريد يبدأ التفاوض مع أنشيلوتي حول تجديد تعاقده ريال مدريد يبدأ التفاوض مع أنشيلوتي حول تجديد تعاقده

مدريد (إفي): بدأ نادي ريال مدريد مفاوضات مع مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لبحث تمديد تعاقده الحالي، الذي يتبقى فيه عام ونصف العام حيث ينتهي في يونيو 2016.

وكشف أنشيلوتي عن الأمر قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مبتدئا حديثه بمزحة: "ليس لدي أشخاص يحيطون بي، لا أعرف إذا ما كان الرئيس (فلورنتينو بيريز) قد تحدث مع اللاعبين، فهم محيطي الوحيد".

وأضاف: "لدينا وقت للحديث عن هذا، فهي ليست مشكلة. لا يزال لدي عام ونصف العام في تعاقدي ولدينا وقت طويل للحديث عن الأمر. الأسبوع الماضي قلت ما أريد القيام به، إذا ما كان النادي سعيدا معي، فأنا أود البقاء دون أي مشكلة".

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