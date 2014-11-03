الانتهاء من إعداد ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية التونسية

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، شفيق صرصار، إن الهيئة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة في ٢٣ نوفمبر الجاري والتي قال إنها ليس فيها اي إرباك للمواطن .

وأوضح صرصار اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن ورقة الاقتراع للانتخابات التونسية تضم 27 مرشحا وانه لا يمكن حذف أوشطب أسماء المرشحين الذين أبدوا رغبة في الانسحاب بالنظر إلى ما يتطلبه ذلك من ترتيبات ، وباعتبار تجاوز الراغبين في الانسحاب للآجال القانونية لتقديم مطالب الانسحاب.

وتم تسليط الأضواء على الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم والحديث عن الطعون التي بلغت 43 طعنا فضلا عن تسجيل الناخبين الذين تصل أعمارهم 18 سنة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.