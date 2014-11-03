بالصور..محافظ مطروح: الأولوية لأبناء مطروح فى مشروعات تطوير طريقى الغرام وعجيبة

أكد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح على الأولوية فى استفادة أبناء مطروح من المشروعات المقترحة لتطوير طريق شاطئ الغرام وعجيبة مع الإلتزام بالطابع البيئي في تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح مع اللجنة المكلفة بتطوير المنطقة من فندق المشير إلى شاطئ عجيبة ، وطريق كليوباترا الغرام ، حضاريا وجمالياً مع التخطيط التنموي للمنطقة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وبما يتناسب مع مقومات المحافظة السياحية، ويعود بالنفع على أهالي المحافظة وزائريها.

عرضت اللجنة مقترحات التطوير وفق الإمكانيات والبنية التحتية القائمة حالياً والمطالب والاحتياجات المستقبلية للمنطقة من مدارس وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومراكز شباب ومساجد ومكاتب بريد وسنترالات ومساكن ووحدات صحية ومحولات كهرباء وغيرها.

ووجه المحافظ بإدراج إنشاء مدرسة الحاج على هذا العام بدلا من خطة العام القادم ، وكذلك عرض موقف إنشاء 3 مكاتب بريد بمنطقة المشير أحمد بدوي والزيتون وهضبة عجيبة ، والبدء فى تخصيص و إنشاء ملعب خماسي بمنطقة الأبيض مع مراجعة موقف مركزي الشباب بقرية القصر وأم الرخم ، وكذلك إنشاء وحدة اجتماعية بحى الزيتون ، مؤكدا على الاستعداد لتخصيص أي قطعة أرض من أجل المنفعة العام.

وأمر المحافظ إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق فى تأخر إجراءات إنشاء 780 وحدة سكنية بمنطقة القصر رغم الموافقة على تخصيص مساحة 23 فدان ،وكذلك عرض إدارة التخطيط وشركة كهرباء البحيرة لتوفير عدد 13 محول كهرباء وكابلات كهربية بطول 49130 لخدمة المنطقة بتكلفة 29,356 مليون جنيه بإعتمادات مالية من وزارة الكهرباء والوقوف على توزيعهم ومدى الخدمة وفى أى منطقة والأسبقيات والأولويات.

وطالب المحافظ إدارة الاستثمار والشئون القانونية بعرض موقف احدي شركات الاستثمار أسباب توقفها عن إنشاء محطة تحليه مياه بطاقة 5 ألاف م3/يوم ، مع دراسة مقترح اللجنة بإنشاء محطة تحلية مياه بمنطقة أم الرخم لخدمة أهالى المنطقة ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز التعمير ومجلس المدينة بعرض تقرير حول أسباب عدم استكمال إنشاء محطة الصرف الصحي بجوار مصيف نادي الزمالك منذ عام 2005 ، و3 محطات صرف صحي بطريق كليوباترا- الغرام.

كما تم عرض مقترحات المشروعات السياحية بالمنطقة ومنها تطوير شاطئ الغرام وشاطئ كليوباترا ، وكذلك مقترح المدينة الترفيهية بمنطقة القصر ، حيث وجه المحافظ بالبدء فى التنفيذ الفورى لإجراءات التطوير وعرض أعمال التنفيذ أول بأول ، ودراسة طرح المشروع للاستثمار مع الأولوية لأبناء مطروح من رجال الأعمال ووضع الضوابط القانونية والفنية لكافة الأعمال المطلوبة وسرعة التنفيذ.

كما وجه المحافظ بتجديد الدراسة العلمية لصخور شاطئ عجيبة بالتنسيق مع كلية العلوم وحماية الشواطئ والوزارات والهيئات المعنية، مع استغلال المنطقة الخلفية لشاطئ عجيبة وتطويره.

من ناحية أخري طالب المحافظ بعرض الموقف النهائي من جميع الجهات المعنية بأعمال تطوير شارع الريفية لسرعة الانتهاء منها قبل نهاية نوفمبر الجاري.