صحيفة أمريكية: «داعش» يهدد المدارس والمعلمين الأمريكيين في الخليج

ذكرت صحيفة “وورلد تربيون” الأمريكية أن تنظيم «داعش» يهدد الوجود الأمريكي في الخليج العربي.

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن البحرية الامريكية أن تنظيم داعش قد يشن هجمات ضد الأمريكيين والمنشأت الغربية في الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. وأستشهدت قوات الحماية من الإرهاب بالبحرية الأمريكية على ذلك بتهديد عبر الإنترنت من مجهولين مؤيدين لداعش. وقالت أن ” جماعات وافراد متطرفين مستمرين في نشر معلومات من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من طرق التراسل للتحريض على شن هجمات ضد أهداف يعتبرونها معادية للإسلام أو المسلمين”.

ويقول التحذير الأمني إن داعش يمكن أن تنفذ هجمات ضد المدارس التي يرعاها الغرب وكذلك المعلمين الغربيين والامريكيين في دول مجلس التعاون الخليجي. ولم تذكر البحرية الأمريكية أي تهديد بعينه.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من دول مجلس التعاون الخليجي بها تواجد عسكري امريكي كبير. حيث تستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي، المسؤول عن الأمن البحري في المنطقة.كما أن وزارة الدفاع الأمريكية تدير مدرسة في الجفير بالبحرين.

وقال التحذير الامني أنه ” تم توجيه هذه الرسالة اعتقادا بأن هذه الأنواع من الهجمات سوف تدفع الدبلوماسيين الأجانب الى مغادرة البلدان الاسلامية”.

أ ش أ