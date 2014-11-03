ليڤيل يحتفي بتجربة الموضة من فوغ في دبي مع "شو أتيليه"

في تاريخ الثاني من شهر نوفمبر من العام 2014- دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: يحتفل ليڤيل مُلتقى الأحذية (Level Shoe District) بحملتهِ التي يُقيمها حاليّاً داخل المتجر، إذ أطلقَ في الثلاثين من شهر أكتوبر حفلة "شو أتيليه" (Shoe Atelier) الشيّقة الخاصة بهذه السنة، التي تزامنت وتجربة الموضة من فوغ في دبي.

أمّا المتجر فقد أبصرَ النور في وقتٍ سبقَ هذا الحدث، وقد ضمّ طيفاً واسعاً من الأنشطةِ المُميّزة والترفيهية فقدّمَ لاعبي الخفّة والراقصين وموسيقيين اتخذوا من أدوات تصنيع الأحذية معداتٍ لعزف موسيقية. هذا وقد خطفت الأنشطة الفريدة من نوعها المُقامة داخل المتجر الأضواء وأسرتها، على غرار ابتكار الصنادل الخاص بعلامة كابري تتش، وإعداد كتابٍ مُصوّر سهل الطيّ، والرسم على الأحذية بريشة أوليفر سيونيه، بالإضافة إلى بار من علامة لوبوتين مُخصّص للعناية بالأظافر. إذاً، وباختصار، تجسّدت أحلام الزوّار الخاصة بالأحذية واقعاً ملموساً نقلهم إلى عالم "شو أتيليه" المليء بالروائع والعجائب.

وفي حين كان الزوّار يستمتعون بما قدّمه "شو أتيليه"، راحَت الشخصيّات الهامّة التي ارتبطت أسماؤهم بليڤيل تتبادل أطراف الأحاديث وتستلذ بالطيّبات من الكانابيه والموكتيل في فوغ كافيه، وذلك على أنغام الموسيقى التي نظّمها الدي جي الباريسي فيسكونتي. وقد جمعَ الحفل نخبة النُخبة من المُجتمع في دبي إلى جانب ثُلّة من المشاهير ذائعي الصيت في المنطقة. هذا وقد أطربت أنغام "سولفل" التي عزفتها أنامل لورا مفوال مسامعَ عشّاق الأحذية.

لا تُفوّتوا صغيرةً أو كبيرة، فليڤيل ملتقى الأحذية قد وعدنا بالكثير من الأحداث المُقبلة التي تنتظرنا لا سيما خلال موسمٍ احتفاليّ مُميّز سيُقبل علينا قريباً.

تابعوا رحلة ليڤيل ملتقى الأحذية (@LevelShoeDistrict) مع ليڤيل أتيليه (#LevelAtelier)