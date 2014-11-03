كيف تنظمين خزانتك قبل كل موسم

إن لتنظيم الخزانة قواعد على السيدة اتباعها عند حلول كل موسم، وهذا يتيح لها معرفة ما لديها في خزانتها من ملابس وأحذية وحقائب واكسسوارات، بالاضافة الى معرفة ما ينقصها قبل أن تتوجه الى السوق لشراء ما تحتاجه للموسم المقبل.

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تتم تنظيم الخزانة على الشكل التالي:

-ـ الاطلاع على ما لديك من ملابس عن طريق تجربة كل قطعة على حدا، والتأكّد من أنها مناسبة لك من حيث اللون والمقاس،لانه من المحتمل أن يتغيّر وزن وشكل ولون جسم المرأة من موسم لاخر.

ـ بعد تحديد الملابس التي تناسبك، قومي بتقسيمها الى ثلاثة اقسام:

.الملابس التي تريدين ابقائها في الخزانة للموسم القادم.

.الملابس التي لم تعد تناسبك وتريدين الاستغناء عنها.

.الملابس التي لا تحتاجين اليها لهذا الموسم ولكن لا تريدين الاستغناء عنها، احتفظي بها في حقيبة الى ان تحتاجي اليها.

ـ قسّمي الملابس في الخزانة الى مجموعات حسب نوعيها ،كالتالي:

الجاكيت، المعاطف، السراويل، قمصان وغيرها، وهذا من اللون الافتح الى الاغمق، لتسهيل وتنظيم عملية اختيار ما ترتدينه.

ـ علّقي الملابس بعد تقسيمها في الخزانة حسب أولوية الاستعمال اليومي، وضعي الملابس التي ترتدينها بشكل يومي في مستوى عينيك، أما ملابس السهرة والحفلات والأعراس فضعيها في قسم خاص.

ـ بالنسبة للاحذية:

قومي بتقسيمها إلى مجموعات كالتالي: قسم للأحذية الرياضية وآخر للسهرة، وقسم للصنادل وغيرها من الأنواع، فهذا يتيح لك اختيار ما يناسبك بشكل أسرع وأوضح.



ـ بالنسبة للحقائب:

هناك عدّة طرق لتنظيم الحقائب، إمّا ان تضعيها في صناديق مفتوحة من الأعلى أو تعليقها على اكسسوارات خاصّة للحقائب.

ـ الاكسسوارات والشالات:

الطريقة الامثل لتنظيم الشالات هي طيّها على شكل كعكة ووضعها بالقرب من بعضها البعض من اللون الافتح الى الاغمق في درج.

اأبالنسبة للسلاسل والخواتم والحلق، فالأفضل تعليقها وعرضها في مكان مخصّص للاكسسوارات لتسهيل عملية اختيار ما يناسبك عند ارتداء ملابسك.

