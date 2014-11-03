أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور -
"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد -
بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا -
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

كيف تنظمين خزانتك قبل كل موسم

Google+ Print
كيف تنظمين خزانتك قبل كل موسم كيف تنظمين خزانتك قبل كل موسم

الإثنين 03-11-2014 18:02

إن لتنظيم الخزانة قواعد على السيدة اتباعها عند حلول كل موسم، وهذا يتيح لها معرفة ما لديها في خزانتها من ملابس وأحذية وحقائب واكسسوارات، بالاضافة الى معرفة ما ينقصها قبل أن تتوجه الى السوق لشراء ما تحتاجه للموسم المقبل.
احصلي على نصائح عملية وسريعة من "سيدتي نت" تساعدك على اتمام هذه المهمة بدقة وسهولة.

تتم تنظيم الخزانة على الشكل التالي:
-ـ الاطلاع على ما لديك من ملابس عن طريق تجربة كل قطعة على حدا، والتأكّد من أنها مناسبة لك من حيث اللون والمقاس،لانه من المحتمل أن يتغيّر وزن وشكل ولون جسم المرأة من موسم لاخر.

ـ بعد تحديد الملابس التي تناسبك، قومي بتقسيمها الى ثلاثة اقسام:
.الملابس التي تريدين ابقائها في الخزانة للموسم القادم.
.الملابس التي لم تعد تناسبك وتريدين الاستغناء عنها.
.الملابس التي لا تحتاجين اليها لهذا الموسم ولكن لا تريدين الاستغناء عنها، احتفظي بها في حقيبة الى ان تحتاجي اليها.

ـ قسّمي الملابس في الخزانة الى مجموعات حسب نوعيها ،كالتالي:

الجاكيت، المعاطف، السراويل، قمصان وغيرها، وهذا من اللون الافتح الى الاغمق، لتسهيل وتنظيم عملية اختيار ما ترتدينه.

ـ علّقي الملابس بعد تقسيمها في الخزانة حسب أولوية الاستعمال اليومي، وضعي الملابس التي ترتدينها بشكل يومي في مستوى عينيك، أما ملابس السهرة والحفلات والأعراس فضعيها في قسم خاص.

ـ بالنسبة للاحذية:
قومي بتقسيمها إلى مجموعات كالتالي: قسم للأحذية الرياضية وآخر للسهرة، وقسم للصنادل وغيرها من الأنواع، فهذا يتيح لك اختيار ما يناسبك بشكل أسرع وأوضح.
 

ـ بالنسبة للحقائب:
هناك عدّة طرق لتنظيم الحقائب، إمّا ان تضعيها في صناديق مفتوحة من الأعلى أو تعليقها على اكسسوارات خاصّة للحقائب.

ـ الاكسسوارات والشالات:
الطريقة الامثل لتنظيم الشالات هي طيّها على شكل كعكة ووضعها بالقرب من بعضها البعض من اللون الافتح الى الاغمق في درج.
اأبالنسبة للسلاسل والخواتم والحلق، فالأفضل تعليقها وعرضها في مكان مخصّص للاكسسوارات لتسهيل عملية اختيار ما يناسبك عند ارتداء ملابسك.
 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي