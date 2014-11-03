السيسي: لا أحد يستطيع كسر إرادة مصر وجيشها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للقوات المسلحة التحية ، بعد حضوره المرحلة النهائية للمناورة الإستراتيجية الكبرى للقوات المسلحة (بدر 2014) التى شاركت فيها الافرع الرئيسية للقوات المسلحة ( البرية والجوية والبحرية ) .

وقال الرئيس السيسى فى كلمة على هامش فعاليات المناورة إن المناورة الإستراتيجية أظهرت مدى القدرات القتالية العالية للقوات المسلحة ، مشيرا إلى أن هذه المناورة تأتى فى وقت تخوض فيه مصر معركة تستهدف وجودها.

وأكد الرئيس أن الحادث الإرهابى الذي استهدف جنودنا فى العريش لا يمكن فصله عن معركة الوجود التى تخوضها مصر ضد الإرهاب ، مشددا على أن أحدا لا يستطيع كسر ارداة مصر وجيشها .

وأضاف الرئيس “على الرغم من اقتصار عمليات الجيش المصرى داخل حدوده فى الوقت الحالى إلا أن الجيش المصرى مستعد لحماية أشقائه العرب.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استياءه الشديد من الشائعات التى استهدفت قلب الحقائق من خلال الزعم بأن مقتل جنودنا فى مذبحة الشبخ زويد كان فى ليبيا وليس فى سيناء وذلك بغرض التشكيك فى مصداقينا.

وقال الرئيس “نحن لانكذب مطلقا على شعب مصر والعملية الارهابية الغادرة كانت تهدف الى التشكيك فى قدرات الجيش المصرى خاصة بعدما تم الاعلان عن المناورة الاستراتيجية بدر 2014 والتى نجحت نجاحا كبيرا فى تحقيق أهدافها المخطط