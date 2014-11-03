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ضبط تاجر بحوزته كميات من الأسمدة والمبيدات الزراعية مجهولة المصدر بالمنيا‎

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ضبط تاجر بحوزته كميات من الأسمدة والمبيدات الزراعية مجهولة المصدر بالمنيا‎ ضبط تاجر بحوزته كميات من الأسمدة والمبيدات الزراعية مجهولة المصدر بالمنيا‎

أرشيفية

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات بالمنيا، بالتنسيق مع إدارة الرقابة على المبيدات والأسمدة بمديرية الزراعة، من ضبط تاجر بحوزته كميات من الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص.
> تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس شرطة البيئة والمسطحات بالمديرية، بضبط المدعو “محمد.ع.ع” 44 سنه، تاجر، بحوزته 76 عبوة مختلفة الأنواع الأحجام من المبيدات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الزراعة، و200 شكارة تقاوي وزنت 4 طن غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، و400 شكارة فارغة وميزان إليكتروني، وماكينة خياطة شكائر.

ـ تم تحرير المحضر اللازم وتقررالتحفظ على المضبوطات.

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