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أوباما يتجنب “أير فورس وان” بعد عطل بالجناح

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أوباما يتجنب “أير فورس وان” بعد عطل بالجناح أوباما يتجنب “أير فورس وان” بعد عطل بالجناح

أرشيفية

استقل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الأحد، طائرة احتياطية للعودة إلى واشنطن بعد أن تعرض جناح الطائرة الرئاسية “أير فورس وان” لعطل.

وكانت “أير فورس وان” قد نقلت في وقت سابق من اليوم نفسه أوباما وأعضاء الوفد المرافق إلى فيلادلفيا، حسب ما أضاف المتحدث باسم البيت الأبيض.

وقال المتحدث إريك شولتز، في بيان كما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية “انتقلنا إلى طائرة أخرى أثناء وجودنا في فيلادلفيا بسبب مشكلة ميكانيكية صغيرة في أحد جناحي الطائرة..”.

وسافر اوباما إلى كونيتيكت في وقت سابق يوم الأحد لحضور اجتماع انتخابي ثم انتقل إلى بنسلفانيا لحضور تجمع انتخابي آخر، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

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