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بدء البرنامج الإرشادى لمحصول الخضر والفاكهة بالمنوفية

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بدء البرنامج الإرشادى لمحصول الخضر والفاكهة بالمنوفية بدء البرنامج الإرشادى لمحصول الخضر والفاكهة بالمنوفية

محافظة المنوفية

أعلن المهندس محمد احمد مرسى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية ان إدارة البساتين بالمديرية تقوم بتنفيذ برنامج إرشادي لمحاصيل الخضر والفاكهة خلال شهر نوفمبر 2014 ضمن خطة مديرية الزراعة بالمنوفية للنهوض بالمحاصيل.

يبدأ البرنامج بمركز السادات يوم 4 نوفمبر بندوة عن الزيتون ، و5 نوفمبر بمركزشبين الكوم بندوه عن العنب ، و10 نوفمبر بمركز الشهداء بندوه عن البطاطس ، و11 نوفمبر بمركز تلا بندوة عن الفاصوليا ، ويوم 17 نوفمبر بمركز منوف بندوة عن الفاصوليا ، و18 نوفمبر بمركز الباجور بندوة عن البطاطس ، و19 نوفمبر بمركز قويسنا بندوة عن المانجو ، ويوم 24 نوفمبر بمركز اشمون بندوة عن الكمثرى ، ويوم 25 نوفمبر بمركز بركة السبع بندوة عن البطاطس، ويحاضر فى هذة الندوات مهندسى ادارة البساتين بالمديرية والادارات الزراعية.

كما تقوم اللجان العلمية “لجنة تطوير الموز” بالمرور على مزارع الموز كل خميس، بالتبادل بين مركز اشمون ومركز الباجور، بحضور الدكتور محمد الشيخ من مركز البحوث الزراعية ، بالاضافة إلى قيام “لجنة تورد القمة” بالاشتراك مع الإدارة العامة للفاكهة بالوزارة وإدارة البساتين بالمديرية بالمرور مرتين خلال شهر نوفمبر على مزارع الموز بالمحافظة بحيث يكون المرور الأول يوم 12 نوفمبر بمركز منوف، والمرور الثانى يوم 26 نوفمبر بمزارع الموز بمركز الباجور.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد فوزى على اهتمام المحافظة بقطاع الزراعة وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة للفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة علي مستوي المحافظة ,مشيرا إلي أن برامج التوعية الإرشادية للمزراعيين الهدف منها دفع المزارعين وحثهم علي تنفيذ كافة التوصيات الفنية للوصول بالإنتاجية إلي حدودها القصوى وذلك لأهمية الزراعة بالنسبة الدولة.

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أونا

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