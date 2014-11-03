بالصور.. السيسى يشهد إحدى أنشطة المناورة الإستراتيجية التعبوية «بدر 2014»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إحدى الأنشطة الرئيسية للمناورة الإستراتيجية التعبوية «بدر 2014»، والتى نفذتها تشكيلات من القوات الجوية لتأمين أحد الإتجاهات الإستراتيجية ، وإسقاط عناصر من الوحدات الخاصة وإبرار وحدات من قوات التدخل السريع للمعاونة فى التصدى للتهديدات المعادية والقضاء عليها ، وتنفيذ أعمال قتال جوى لمعاونة إحدى التشكيلات البرية ، بمشاركة أكثر من 250 طائرة من كافة أسلحة الجو من طائرات القتال والهليكوبتر الهجومى وطائرات الإمداد والنقل الجوى التى نفذت أكثر من 60 هجمة جوية ، بالتعاون مع عناصر من وحدات المظلات والصاعقة والمنطقة المركزية العسكرية .

حضر المناورة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة .

وألقى الفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على بناء وتطوير القدرات القتالية للقوات الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات والأسلحة والمعدات التى تمكنها من فرض السيطرة الجوية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، مؤكداً على أن مقاتلى القوات الجوية ماضون بكل عزيمة وإصرار فى تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لحماية أرض مصر وأجواءها وشعبها العظيم .

وأشار إلى قيام القوات الجوية بتنفيذ العديد من المهام القتالية للقضاء على البؤر الإرهابية فى سيناء والمعاونة فى تأمين الجبهة الداخلية ، فضلاً عن مشاركة التشكيلات الجوية بأكثر من 250 طلعة جوية طوال مراحل المناورة بدر 2014 ، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وباقى التخصصات المشاركة لتحقيق كافة الأهداف المخططة ، وتأكيد قدرة القوات الجوية على العمل بطرق وأساليب غير نمطية لمجابهة التهديدات والعدائيات المنتظرة على كافة الإتجاهات الرئيسية .

بدأت المراحل برفع درجات الإستعداد وإعداد وتجهيز الأفراد والأسلحة والمعدات التى سيتم إسقاطها وإبرارها جواً ، والتحرك إلى مناطق التحميل بالقواعد الجوية والمطارات لتنفيذ خطة تحميل ونقل القوات بإستخدام الطائرات الهليكوبتر إلى المناطق المخططة .

وقامت مجموعات من طائرات الإستطلاع من طرازات مختلفة بتنفيذ أعمال الاستطلاع والتصوير الجوى للعناصر المعادية لتدقيق المعلومات المتوفرة عنها وتأكيد أماكن تمركزها وتحديد مناطق التهديدات التى قد تؤثر على أعمال الإسقاط والإبرار .

وقامت تشكيلات متنوعة من طائرات القتال بمهاجمة وتدمير مناطق تجمعات الأفراد والمركبات المعادية التى تم رصدها ، وتدمير المناطق الإدارية ومخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بهذه العناصر ، وذلك بتنفيذ العديد من التكتيكات المبتكرة والأساليب غير النمطية للإقتراب والوصول إلى الأهداف وتدميرها فى وقت قياسى دون التعرض للصواريخ الموجهة والمدفعية المضادة للطائرات .

كما قامت الهليكوبتر المسلح بالطيران على إرتفاعات منخفضة ومهاجمة أرتال للمركبات المتحركة والعربات المدرعة الخاصة بمجموعات مسلحة وتدميرها بإستخدام الصواريخ الذكية .

وقامت التشكيلات الجوية بتدمير عدد من مواقع المدفعية المعادية لمنع إستخدمها فى التأثير على القوات المنفذة للمهام وتدمير مواقع المدفعية المضادة للطائرات ، والعربات ذات الدفع الرباعى المحملة بأسلحة مضادة للطائرات ، والتعامل مع مناطق تجمعات الأفراد والعربات بإستخدام الهليكوبتر الهجومى وتدميرها بإستخدام الصواريخ الذكية الموجهة بالليزر .

كما تضمنت المناورة إبرار المجموعات القتالية الخاصة من الصاعقة وقوات التدخل السريع التى تم نقلها جواً بإستخدام الهليكوبترات لتنفيذ إغارة خاطفة وسريعة على تجمعيات معادية تم إكتشافها والتعامل معها وتدميرها ، وقامت الطائرات بإعادة إلتقاط هذه العناصر بعد نجاحها فى تنفيذ المهام المكلفة بها ، وذلك تحت ستر طائرات القتال التى وفرت الحماية الجوية لوحدات الإبرار وتدقيق المعلومات المتعلقة بخسائر العناصر المعادية والتعامل مع الأهداف المكتشفة .

ثم قامت تشكيلات من الطائرات الهليكوبتر بتنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوى للمجموعات القتالية من وحدات المظلات والمجهزة بالعربات الخفيفة والأسلحة والذخائر والمعدات الخاصة بها لتأمين دفع القوة الرئيسية من وحدات المظلات وقوات التدخل السريع لإستكمال تدمير العناصر المعادية بالتعاون مع الوحدات الميكانيكية والمدرعة لتأمين منطقة حيوية على خط الحدود الدولية فى ظل أعمال الحماية الجوية لطائرات القتال والهليكوبتر الهجومى .

كما قامت طائرات النقل من الطرازات المختلفة بتنفيذ أعمال الإسقاط الثقيل للمعدات والإحتياجات والإمدادات الإدارية للقوات فى المناطق التى يصعب وصول المركبات إليها وذلك لإستكمال الفاقد من الاحتياجات المختلفة وإستعادة الكفاءة القتالية للوحدات إستعداداً لتنفيذ أى مهام جديدة توكل إليها .

وفى نهاية المناورة أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات والمحاور الإستراتيجية بالدولة ، مؤكداً على أن أمن مصر وإستقرارها يكمن فى إمتلاك قوات مسلحة قوية وقادرة على مواجهة كافة صور التهديدات والعدائيات المحتملة ، مشيراً إلى أن القوات الجوية ستظل دائماً الذراع القوية لقواتنا المسلحة القادرة على تحقيق أى مهام تسند إليها دفاعاً عن أمن مصر القومى .