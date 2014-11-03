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ردًا على الإخوان..«الحياة»: نوران سلام بالقناة منذ 6 أشهر وخلع الحجاب قرار شخصي

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ردًا على الإخوان..«الحياة»: نوران سلام بالقناة منذ 6 أشهر وخلع الحجاب قرار شخصي ردًا على الإخوان..«الحياة»: نوران سلام بالقناة منذ 6 أشهر وخلع الحجاب قرار شخصي

الإعلامية نوران سلام

أكد الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، رئيس تحرير برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن  تليفزيون الحياة لم تتخذ موقفً من الإعلامية نوران سلام، مقدمة البرنامج ولم تطالبها بتغيير هيئتها وخلع الحجاب، مشيراً إلى أنه قراراً شخصيًا من الإعلامية.

وأضاف الخطيب – تعليقً على ماوصفه بـ “أكاذيب” تروجها جماعة الإخوان – أن الإعلامية نوران سلام قد عملت فى القناة لمدة 6 أشهر وهي ترتدي الحجاب واتخذت مؤخرا قرارا شخصيا بخلع الحجاب، وأن القناة لم ترفض عملها بالحجاب.

وتابع الخطيب « إن الإخوان وهم يروجون أكاذيب يستهدفون بها الدعاية لقناة الجزيرة وتصفية الحسابات مع الإعلام المصري الذي عكس غضب الشعب المصري في فترة حكم الإخوان ضد حكمهم وساهم بدور كبير في إسقاط حكم الاستبداد وحكم المرشد في ».

وشدد الخطيب على أن قناة الحياة لا تفرق بين محجبة وغير محجبة في شؤون العمل ولا تتدخل في الأمور الشخصية ولا تفرض على أحد مواصفات محددة وإن المعيار الوحيد الذي تلتزم به القناة في قواعد العمل هومعيار الكفاءة المهنية واحترام قواعد العمل الإعلامي في الموضوعية والتعبير عن كل الاتجاهات.

 

 

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