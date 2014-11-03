فيديو..خادمة تدفع حياتها ثمناً لإنقاذ 4 أطفال مواطنين

شكر الأطفال الإماراتيون الأربعة خادمتهم البنغالية صفية على تضحيتها بحياتها لإنقاذهم من الغرق بعد أن جرفهم تيار مائي الجمعة الماضية في منطقة شاطئ الضبعية بأبوظبي.

أكدت عائلة الأطفال الأربعة أنهم سيكافئونها بتخصيص راتب شهري لعائلة الخادمة صفية في بنجلادش ليعربوا عن تقديرهم لدورها البطولي في إنقاذ حياة أطفالهم، وفقاً لتقرير أعدته قناة دبي أمس الأحد.

وقال جد الأطفال إن "صفية لم تكن مجرد عاملة في المنزل، فقد كنا نشعر بها قريبة جداً من جميع أفراد الأسرة بتعاملها الراقي وأسلوبها الرائع مع الأطفال، وكنا نساعدها كثيراً، خصوصاً أنها كانت تسعى إلى توفير الحياة الكريمة لأولادها الأربعة في بنجلادش"، حسب 24.

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