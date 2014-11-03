أخبار عاجلة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

فيديو..خادمة تدفع حياتها ثمناً لإنقاذ 4 أطفال مواطنين

Google+ Print
فيديو..خادمة تدفع حياتها ثمناً لإنقاذ 4 أطفال مواطنين فيديو..خادمة تدفع حياتها ثمناً لإنقاذ 4 أطفال مواطنين

شكر الأطفال الإماراتيون الأربعة خادمتهم البنغالية صفية على تضحيتها بحياتها لإنقاذهم من الغرق بعد أن جرفهم تيار مائي الجمعة الماضية في منطقة شاطئ الضبعية بأبوظبي.

أكدت عائلة الأطفال الأربعة أنهم سيكافئونها بتخصيص راتب شهري لعائلة الخادمة صفية في بنجلادش ليعربوا عن تقديرهم لدورها البطولي في إنقاذ حياة أطفالهم، وفقاً لتقرير أعدته قناة دبي أمس الأحد.

وقال جد الأطفال إن "صفية لم تكن مجرد عاملة في المنزل، فقد كنا نشعر بها قريبة جداً من جميع أفراد الأسرة بتعاملها الراقي وأسلوبها الرائع مع الأطفال، وكنا نساعدها كثيراً، خصوصاً أنها كانت تسعى إلى توفير الحياة الكريمة لأولادها الأربعة في بنجلادش"، حسب 24.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة

مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون

مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون