محمد بن راشد يرفع العلم في مدينة زايد العسكرية

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة لحظات تاريخية ظهر اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث التف شعب الإمارات وقيادته حول علم الدولة ووقفوا له في وقت واحد وهتفوا بنداء واحد لتظل رايته خفاقة أبية تقدمهم في ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث رفع العلم في مدينة زايد العسكرية مع تشكيلة من القوات الجوية والبرية والبحرية من قواتنا المسلحة .

وأكد سموه في كلمة وجهها لهم أن هذا العلم رفعه قبلهم زايد وراشد وإخوانه وأخلصوا له وبذلوا حياتهم من أجله وجاء من بعدهم مئات الآلاف من ابناء الإمارات الذين اقسموا على خدمة هذا العلم وحمايته وبذل الروح من أجله ليظل مرفوعا على كل ذرة من تراب الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد رفعه العلم في كلمته للقوات المسلحة " أنتم اليوم تكملون مسيرة بدأها زايد .. ويقودها خليفة .. وتضم آلاف فرق العمل في كافة أرجاء الوطن .. مسيرة شيدت دولة .. وغرست لها علما في سماء الأمم .. وبنت إنسانا .. ورفعت بنيانا .. ووصل خيرها وعطاؤها كافة أرجاء المعمورة".

وأضاف سموه " نجدد العهد والوعد لشعب الإمارات على خدمته ورفعته .. ولتراب الإمارات على بذل الروح من أجله، ولعلم الإمارات على الإخلاص له وترسيخ مكانته، عاش علمنا .. وعاش اتحاد إماراتنا .. وعاشت بلادنا عزيزة أبية".

وقال سموه " علمنا ليس راية أو علامة بل هو عزة ورفعة وكرامة .. يحميه رجال القوات المسلحة .. و يرفعه أبناء الإمارات المخلصون في كل مكان".

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسيرة لوحدات مختارة من القوات المسلحة بهذه المناسبة شاركت فيها القوات الجوية والبرية والبحرية لدولة الإمارات و استمع سموه لعرض تقديمي من اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القيادة العامة للقوات المسلحة، حول مسيرة الخدمة الوطنية وأهم المنجزات حتى الآن وأعداد الشباب والفتيات الذين انضموا إليها والدورات الجديدة المقبلة .

وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتلبية الشباب لنداء الوطن والانضمام للخدمة الوطنية في القوات المسلحة حيث قال سموه " حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس، وساحات القوات المسلحة هي ميادين رجولة، والخدمة فيها شرف، والتخرج منها بطولة، وشبابنا هم حماة وطننا ودرعه وعليهم تقع مسؤولية الدفاع عن كل ترابه." وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " كل مواطن في عمله أو في دراسته أو في معسكره هو جندي لهذا الوطن، الوطن هو ما يجمعنا ويوحدنا ويعطينا الدافع ليكون كل يوم أفضل من الذي قبله وكل عام أحسن من الذي سبقه وكل إنجاز أعظم وأفضل وأجمل دائما" .

وأضاف سموه " وحدنا توقيت رفع العلم لنقول للجميع بأننا لسنا إمارات .. نحن دولة الإمارات .. ولنغرس في أجيالنا بأن علمنا هو رمز احترام دولتنا".

وقال سموه " مشاعرنا تجاه علم الدولة لم تتغير منذ قيام الاتحاد .. بل زادتها الأيام قوة ورسوخا وشموخا، ويزيدنا فخرا وارتياحا أننا نرى هذه المشاعر قوية في أبنائنا تحركهم وتعطيهم الدافع للبذل والعطاء في كافة الميادين".

وقد شارك عشرات الآلاف في مختلف الدوائر والمؤسسات والمدارس وحتى المنازل في رفع علم دولة الإمارات في وقت واحد استجابة للحملة الوطنية التي أطلقها سموه بمناسبة يوم العلم، حيث شارك الصغار والكبار في تشكيل مشهد فريد من نوعه عبر كافة أنحاء الدولة وفي نفس الوقت احتفاء بالعلم وتعزيزا لمكانته وترسيخا لاحترامه .

وقد تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من قادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط .. تحدث سموه إلى أبنائه وبناته الملتحقين في الخدمة الوطنية / الدفعة الاولى/ والذين شاركوا في مراسم رفع علم الدولة على سارية مدينة زايد العسكرية موجها الشباب بأهمية الالتزام بالقيم والاخلاق والمبادئ العسكرية قائلا سموه / نحن فخورون بكم وبحماسكم وإقبالكم على الانخراط في الخدمة الوطنية كي تكونوا قدوة لإخوانكم من الجيل اللاحق الذين سيأتون من بعدكم ويلتحقون في الخدمة الوطنية والخدمة شرف وتضحية ورجولة وانتماء إلى الوطن الغالي الذي عشتم وتربيتم على تراب أرضه فأنتم اليوم جنود المستقبل فكونوا على قدر المسؤولية الوطنية وحافظوا على الروح الوطنية والحماس كي تواصلوا المسيرة على طريق اداء واجبكم الوطني بكل تفان وإخلاص وشجاعة.

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