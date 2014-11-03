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ارتفاع عدد المفصولين من جامعة طنطا إلى 9 طلاب

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ارتفاع عدد المفصولين من جامعة طنطا إلى 9 طلاب ارتفاع عدد المفصولين من جامعة طنطا إلى 9 طلاب

أرشيفية

ارتفع عدد الطلاب المفصولين من جامعة طنطا إلى 9 طلاب عقب قيام مجلس تأديب الجامعة بالتحقيق معهم لضبطهم وبحوزتهم منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة وتحريضهم على التخريب داخل الجامعة
> فقد قرر مجلس تأديب الجامعة فصل طالبين نهائيًا بينهم نجل عضو مجلس شورى سابق عن جماعة الإخوان الإرهابية بعد ضبطهم وبحوزتهم منشورات ضد الجيش والشرطة وأوراق من مكتب الإرشاد وكاميرا عليها مظاهرات للإخوان وفصل 3 طلاب سنتين وفصل 3 طلاب آخرين سنه وطالب تم فصله شهر.
> من جانبه أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة على انتظام العملية التعليمية داخل كليات الجامعة
> مشددًا على أن إدارة الجامعة لن تتهاون في عقاب من يثبت قيامه بأعمال مخالفة للقانون داخل الحرم الجامعي ولم تسمح بأى أعمال عنف اوتخريب .

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