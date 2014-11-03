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محافظ بني سويف يأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة لسد احتياجات المدارس بالمحافظة

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محافظ بني سويف يأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة لسد احتياجات المدارس بالمحافظة محافظ بني سويف يأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة لسد احتياجات المدارس بالمحافظة

المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف

استعرض محافظ بني سويف تقريرا من إدراة المتابعة عن بعض المدارس التي شملها تقرير للوقوف على انتظام سير العمل وتحقيق الانضباط والاطمئنان على توافر الكتب الدراسية وصيانة مرافق المدارس  والتزام العاملين.

شمل التقرير مدارس  الشيخ هارون الابتدائية ، الشهيد عامر رمضان محمد الإعدادية بنين بباروط ، باروط الابتدائية (1)، باروط الابتدائية (2) بإدارة بني سويف التعليمية ، حيث رصد التقرير بعض حالات غياب للعاملين ، ونقص بعض التخصصات ، ووجود نقص في بعض المواد الكيميائية ببعض معامل العلوم.

كلف المحافظ وكيل وزارة التعليم ببني سويف بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لسد العجز الموجود في بعض المدارس التي تمت متابعتها ، واستكمال نقص المواد الكيمائية بمعامل العلوم، فضلا عن تكليفه بمتابعة المدارس ميدانيا من خلاله وتكليف مديرى الإدارات التعليمية وموجهي العموم بتفقد المدارس وتكثيف المتابعة الدورية لتحقيق الإنضباط بالمدارس.

وشدد المحافظ  على رئيس مدينة بني سويف باتخاذ اللازم نحو تكثيف أعمال النظافة حول المدارس وضرورة المتابعة الدورية والصيانة المستمرة للمرافق والخدمات بالمدارس من كهرباء ومياه الشرب ، وتكليف رئيس هيئة الأبنية التعليمية باتخاذ اللازم نحو المتابعة المستمرة والمرور بصفة دورية على الأبنية التعليمية بمدارس المحافظة للتأكد من جودة حالتها وصلاحيتها للعملية التعليمية.

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